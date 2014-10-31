Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta dram, komedi, animasyon, macera, aksiyon türünde 2'si yerli 5 film vizyona girdi.

'Unutursam Fısılda'

Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kzı kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde, muhafazakar bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir...

Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği yapımda Hümeyra, Işıl Yücesoy, Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür ve Kerem Bursin gibi isimler rol alıyor. Filmin yapımcısı yine TAFF Pictures.

‘Oflu Hoca’nın Şifresi’

Daha önce Sümela'nın Şifresi filmine imza atan Adem Kılıç'ın yönetmenliğini üstlendiği komedi filmi, yerel bir futbol takımı olan Doğanspor'un yeni başkanınlık seçimleri için iki aday arasında gelişen eğlenceli rekabeti konu ediniyor. Oflu Hoca'nın günleri karmaşayla geçmektedir. Yerel bir kanalın programında çıkar, fırında çalışır ve babasıyla başı sürekli derde gider. Gençliğinde yer aldığı Doğanspor futbol kulübünde yaşanan son gelişmeler de işlerin tuzu biberi olur. Oflu Hoca ve diğerlerine göre kulübün yeni başkanı olmak isteyen Müeahhit Ahmet bu koltuk için uygun isim değildir. Bu nedenle Oflu Hoca da başkanlık için adaylığını koymak zorunda kalır ve aralarında esaslı bir rekabet başlar.

Çetin Altay ve Ahmet Varlı'nın başrolleri paylaştığı filmde ikiliye Didem Balçın, Köksal Engür ve Tarık Papuççuoğlu eşlik ediyor.

‘Arı Maya’

Dünyaya gözlerini yeni açan arı Maya çevresindeki diğer arılardan biraz farklıdır, onların aksine diğer arıların koyduğu kovan kurallarına uymaz. Kovanlarındaki arı sütü çalındığında bulundukları tepenin ilerisinde yaşayan yaban arılarından şüphelenirler ve Maya'nın da bu olayda suç ortağı olduğu düşünülmektedir. Maya en yakın arkadaşı Willy hariç kimseyi suçsuz olduğuna ikna edemez ve ikili yaban arılarının yaşadığı kovana doğru maceralı bir yolculuğa çıkar.

Arı Maya'nın maceralarını sinemaya uyarlayacak olan Almanya yapımı film Arı Maya'yı sinemaseverlerle ilk kez 3D formatıyla buluşmuş olacak. Alman yazar Waldemar Bonsels'in sevilen romanından beyazperdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini Alexs Stadermann üstlenirken senaryosu Fin Edquist'e ait.

‘Sivas’

11 yaşındaki Aslan'ın yaşadığı küçük köydeki tek gündeliği okula gitmek ve arkadaşlarıyla vakit geçirmekten ibarettir; en büyük derdiyse aynı sınıfta okuduğu Ayşe'ye olan aşkıdır. Bir gün yaşadıkları yerde bir hayli popüler olan köpek dövüşlerinden birine denk gelen Aslan, burada dövüşü kaybeden ve yaralanıp yere yığılan Sivas adında terk edilmiş kangal köpeğiyle karşılaşır. Bu karşılaşma o andan itibaren yaşayacağı hayatı etkileyecek en önemli dönüm noktalarından biri olur.

Kaan Müjdeci'nin yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı filminin başrolünde Aslan'ı Doğan İzci canlandırırken, ona köpek Çakır eşlik ediyor. Oyuncu kadrosunda ise Muttalip Müjdeci, Hasan Özdemir, Ezgi Ergin ve Furkan Uyar gibi ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştiren isimlerin yanı sıra Ozan Çelik, Banu Fotocan ve Okan Avcı gibi profesyonel oyuncular da yer alıyor.

‘Pompeii’

Milattan önce 79 yılında, Vesuvius volkanı şiddetli bir patlamaya sahne olur ve bulunduğu antik Pompeii şehrini tehdit altına alır. Gemilerde köle olarak çalışan Milo, Naples'e gidecek olan gemide çalıştığı esnada bu patlama anına tanık olur. Olayın canlı tanığı olan Milo, bu dehşet anına ve sonrasında yaşananlara baktığında bildiği tek dünyanın, ateş ve küller nedeniyle yıkıma uğradığını fark eder. Öte yandan aşık olduğu Flavia da artık harabeye dönen bu olağanüstü güzellikteki şehirde hayatta kalmak için, patlamanın doğurduğu yıkıntıların arasında sığınacak bir yer aramaktadır. Flavia Roma komutanıyla evlenmesi için baskı altında tutulsa da Milo aşkı için savaşmaktan vazgeçmemiştir. Milo, Pompeii'ye geri dönüp hem gerçek aşkını hem de en yakın arkadaşını kurtarmaya karar verir.

Resident Evil ve Death Race gibi filmlerin yönetmeni Paul W.S. Anderson'ın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Kit Harington, Kiefer Sutherland ve Emily Browning paylaşıyor.

‘New York’a Hoşgeldiniz’

Dünyanın en güçlü insanlarından biri olan Mr. Deveraux, her gün trilyonlarla oynar ve ülkelerin ekonomik kaderlerini bir nevi elinde tutar. Deveraux'un en büyük hayali bir gün dünyayı değiştirmektir. Ancak seks maceraları sonunda başına onaramayacağı bir dert açar. Uluslararası bir skandalın baş aktörü haline gelmiştir ve durum gücünü, parasını ve şöhretini yerle bir eder.

Film, IMF'nin eski Fransız başkanı Dominique Strauss-Kahn'ın hayatı ve 2011 yılında karıştığı skandalın hikayesinden esinlenilerek oluşturulan yapıtın yönetmeni Abel Ferrara, başrolleri ise Gérard Depardieu, Jacqueline Bisset ve Anne Sinclair paylaşıyor.