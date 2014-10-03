Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta 2'si yerli 5 film vizyona girecek. Komedi, biyografi, aksiyon ve macera türünde filmler izleyiciyle buluşurken vizyona girecek filmler arasında bir de çocuk filmi bulunuyor.

'Pek Yakında'

Yönetmen Cem Yılmaz'ın son filmi "Pek Yakında" sinemaseverlerle buluştu.

Senaryosunu da Cem Yılmaz'ın yazdığı filmde Cem Yılmaz, Tülin Özen, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt ile Emin Gürsoy rol aldı.

'Asasız Musa'

Aydın Orak'ın yönettiği ve Turgay Tanülkü, Aydın Orak, Selamo, Murat Toprak, Şenay Aydın, Anter Anter, Rahşan Anter ile Dicle Anter'in oynadığı "Asasız Musa" adlı film izleyici ile buluşacak.

Kürt aydın Musa Anter'in yaşamındaki dönüm noktalarını metaforik bir dille konu alan filmde karakter devamlılığı oyuncularla değil, karakteri simgeleyen fötr şapka, pardösü ve tahta bavul ile sağlanıyor. Metafor ve imgelerle anlatılan biyografi türündeki filmde Anter'i 10 farklı oyuncu canlandırdı.

'Prens'

Las Vegas polis departmanından emekli olan ve her şeyden elini eteğini çeken eski bir dedektifin, kızının kaçırılmasının ardından sahalara geri dönmek zorunda kalışını konu alan "Prens", aksiyon meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Brian A Miller'ın üstlendiği, senaryosunu Andre Fabrizio ve Jeremy Passmore'nin kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ise John Cusack, 50 Cent, Jason Patric, Bruce Wills ve Gia Mantegna yer alıyor.

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'Dracula: Başlangıç'

Gary Shore'un yönettiği ve baş rolünde Luke Evans'ın yer aldığı film, Dracula'ya dönüşen adamın başlangıç hikayesini anlatıyor.

Aksiyon ve macera türündeki filmde Luke Evans'a Sarah Gadon, Dominic Cooper, Diarmaid Murtagh ve Samantha Barks eşlik ediyor.

Gary Shore'ın bu ilk yönetmenlik tecrübesinde; gerçek bir efsane olan Vlad the Impaler'ın hikayesine odaklanılarak, Drakula'nın ve vampir mitolojisinin köklerine inilecek.

'Winx Club: Okyanusun Gizemi'

Iginio Straffi'nin yönettiği "Winx Club: Okyanusun Gizemi" çocukların ilgisini çekmeye aday.

Winx perilerinin maceralarının yer aldığı serinin 3. filminde; imparatorun tahtına göz koyan ve güçlerini bütün dünyaya kanıtlamak isteyen Trix cadılarına karşı verilen mücadele izlenebilecek.