Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Türkiye sinemalarında bu hafta 2'si yerli film olmak üzere 5 film izleyiciyle buluşacak. Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye Ödülü'nü alan Kış Uykusu'da vizyona giren filmler arasında. Bu hafta vizyona girecek filmler şöyle: Muppets Aranıyor, Karışık Aile, Kış Uykusu, Tutturamayanlar, Locke.

Muppets Aranıyor

James Bobin'in yönettiği ve Tom Hiddleston, Stanley Tucci, Lady Gaga,Debby Ryan, Salma Hayek'in rol aldığı Muppets Aranıyor bu hafta vizyona girecek filmlerden biri.

Muppet'lar ikinci devam filminde bu kez Avrupa'ya açılıyor. Berlin, Madrid, Dublin ve Londra gibi Avrupa başkentlerinde büyük sinemalarda kapalı gişe sahne alan tüm Muppets üyeleri bu sefer dünya turuna çıkıyor.



Ama bu kez Kermit'in başı büyük belada. Zira ona ikizi gibi benzeyen, dünyanın en azılı hırsızlarından Constantine ve onun sağ kolu Dominic, Muppets üyelerini özellikle de Kermit’i uluslararası bir suç eylemine sürüklüyor. Constantin, masum Kermit'in yerine geçerek planlarını uygulamaya koyarken, Kermit'te tıkıldığı hapishanede suçsuzluğunu ispatlamaya çalışıyor...

Karışık Aile

Frank Coraci'nin yönettiği Adam Sandler, Drew Barrymore, Kevin Nealon,Terry Crews, Wendi McLendon-Covey'in rol aldığı Karışık Aile bu hafta vizyonda.

Felâkete dönüşen görücü usulü ilk buluşmalarının ardından bekâr ebeveynler Lauren (Drew Barrymore) ve Jim (Adam Sandler), bir tek şey konusunda anlaşırlar: Bir daha asla birbirlerini görmek istememektedirler. Ancak, birbirlerinden habersiz çocuklarıyla organize ettikleri muhteşem bir aile tatili için, Afrika’da lüks bir safari tatil köyünde, bir hafta muhteşem bir suit odayı paylaşmak durumunda kalırlar. Karışık Aile (Blended) Güney Afrika’da çekildi.

Kış Uykusu

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Haluk Bilginer, Melisa Sözen, Demet Akbağ,Ayberk Pekcan, Serhat Mustafa Kılıç'ın rol aldığı Kış Uykusu da bu hafta vizyona girecek filmler arasında.

Aydın emekli bir oyuncudur; aktörlüğü bıraktıktan sonra Orta Anadolu'da kendi halinde küçük bir otelde çalışarak günlerini geçirir. Hayatında ise iki kadın vardır: Kendisine her anlamda uzak ve soğuk olan genç karısı Nihal ve boşanmış olan kız kardeşi Necla. Kışın bastırması ve kar yağışının artması bu küçük taşrada en çok Aydın'ın sinirlerine dokunur ve onu uzaklara gitmeye teşvik eder...

Tutturamayanlar

Emir Orhan Kılıç'ın yönettiği Devrim Doğuş Akbaş, Ali Onat Tamergil, Göktuğ Engel, Kutay Kunt, Celil Yağız'ın rol aldığı Tutturamayanlar bu hafta izleyiciyle buluşacak.

Tutturamayanlar, belirsiz bir zamanda, “O-Land” adlı hayali bir ülkede geçer. Modern hayatın insanlar üzerindeki yabancılaştırma etkisi, insanların toplumdan ve dünyadan soyutlaşması, maddi çıkarların manevi olguları yok etmesi ve insanların kolay yoldan paraya ulaşma çabasıdır. Tutturamayanlar, günümüzün kapitalist dünya düzeninde insanların ne kadar kolay sömürüldüklerinin, hiçe sayıldıklarının ve sadece müşteri olarak görüldüklerinin öyküsüdür.