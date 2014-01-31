Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Farhadi'nin yönettiği "Geçmiş" ile senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı "Eyyvah Eyvah 3" sinemaseverlerle buluşacak.

Oscar ödüllü İranlı yönetmen Asghar Farhadi'nin yönettiği "Geçmiş" izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Asghar Farhadi'nin, Massoumeh Lahidji ile kaleme aldığı filmde, Berenice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa ile Pauline Burlet rol alıyor.

Gösterildiği festivallerden ödüllerle dönen filmin, 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel gösterimi yapıldı.

Film, Asghar Farhadi'nin ülkesi dışında çektiği ilk film olma özelliği taşıyor.

Dram türündeki filmin konusu şöyle:

"Fransız eşi Marie'den boşanma işlemlerini tamamlamak üzere, 4 yıllık bir ayrılığın ardından Ahmet Tahran'dan Paris'e gelir. Marie'nin niyeti, eski eşinin hayaline bile katlanamayan yeni sevgilisi Samir ile evlenmektir. Ahmet, Marie'nin önceki beraberliğinden olan kızı Lucie ile ilişkisinin sıkıntılı olduğunu fark edince aralarını bulmaya çalışır fakat böylece geçmişten gelen sırlar açığa çıkmış olur..."

'Eyyvah Eyvah 3'

Senaryosunu Ata Demirer'in yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı "Eyyvah Eyvah 3", komedi severleri salonlara çekmeyi hedefliyor.

Başrollerini, Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak'ın paylaştığı filmin müziği Fahir Atakoğlu imzası taşıyor.

Tarık Ünlüoğlu, Serra Yılmaz, Cengiz Bozkurt, Ayşenil Şamlıoğlu, Teoman Kumbaracıoğlu ve Salih Kalyon'un da rol aldığı serinin üçüncü filminin konusu şöyle:

"Büyük aşkı Müjgan'a kavuşup evlenen Geyiklili Hüseyin Badem için hayat zorlaşmıştır, ailesine bakabilmek için her fırsatı değerlendirmektedir. Can dostu, ablası Firuzan ise hayatına İstanbul'da devam etmektedir. Ayrı şehirlerde, ayrı hikayeler yaşayan bu insanların ortak bir yönü vardır ki, kendileri bilmeseler de feleğin çemberinden geçmek üzerelerdir ve Geyikli'de festival zamanıdır."