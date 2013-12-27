Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

"Devrim Arabaları", "Kaybedenler Kulübü", "Labirent" filmlerinin yönetmeni, Tolga Örnek, yeni filmi "Senin Hikayen"i, sinemaseverlerle buluşturuyor.

Timuçin Esen, Selma Ergeç, Nevra Serezli, Sait Genay, İdil Fırat, Başay Okay, Levent Can, Murat Serezli, Yeşim Ceren Bozoğlu, Şirin Kılavuz, Gözde Kocaoğlu ve Yeliz Orçin'in rol aldığı filmde, Cem Bender ve Tolga Örnek'in oğlu Derin Örnek de konuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Filmin konusu ise şöyle,

"Ailesine bağlı, eğlenceli, gündelik sıkıntılarla enerjisini kaybetmeyen Hakan (Timuçin Esen) ile daha gerçekçi, kuralcı ve özgür Esra (Selma Ergeç), 30'lu yaşlarının ortalarında, kariyerlerine odaklanmış evli bir çift. Birbiriyle gayet iyi anlaşan bu çiftin kariyerleri de 7 yıldır devam eden evlilikleri de bir dönüm noktasındadır; çocuk sahibi olma kararı. Karar aşamasında devreye, babaanne olmayı kafasına koyan Meral de (Nevra Serezli) girer. Sakin, sevgi dolu ve mantıklı bir baba olan Orhan'ın (Sait Genay) itirazlarına rağmen, çok sempatik ama baskın bir karakter olan Meral'in tatlı müdahaleleriyle durum, daha da karmaşık ve komik bir hal alır. Çocuk meselesini aile içinde gündemin ilk maddesine yerleştiren Meral'in acele etmesinin ne yazık ki çok önemli bir nedeni vardır. Beklenmedik bir anda hamilelik müjdesi gelir."

47 Ronin

Carl Rinsch'in yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Hossein Amini ve Chris Morgan'ın kaleme aldığı, "47 Ronin" filminin başrolünde Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada ve Kô Shibasaki yer alıyor.

Maceraseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen aksiyon içerikli film, ustaları öldürülen 47 samurayın intikam alması üzerinden şekilleniyor.

Direniş Günlerinde Aşk

Fransız yönetmen Olivier Assayas'ın yönettiği "Direniş Günlerinde Aşk" filminde, Clement Metayer, Lola Creton, Felix Armand rol alıyor.

Batı Avrupa'da geçen dram türündeki filmin konusu şöyle:

"1968 Mayıs'ı, etkilerini günden güne ivmelenen bir güçle sürdürmektedir. Dönemin özgürlükçü ve aktivist gençliği hayallerini gerçekleştirme hedefiyle ilerlerken, uzakta görünen 'devrim' giderek yaklaşmaktadır. Gilles, Christine ve Alain arasındaki ilişki de dönemin ruhuyla eşzamanlı olarak ilerler. Devrime giden yolun heyecanı ve telaşını yaşayan üç genç, bu süreçte yaşadıklarını sanat üzerinden dışa vurmaya çalışır. Üçü arasında yaşanan aşk üçgeni de dönemin kendisi kadar karışık ve zorludur."

İblisin oğlu: 13. Vahşet

Emre Kaya'nın yönettiği "İblis'in Oğlu: 13. Vahşet" filminde, üniversitede gazetecilik bölümünde okuyan öğrencilerin bitirme tezi için konu ararken, 8 dağcının esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolması ve olayın arkasında düşündükleri Wild'in hikayesini kamera kayıtlarına almaları sırasında yaşadıkları konu ediniyor.

Filmde Fevzi Altunbulak, Burakhan Keyif, Erkan Karadeniz ile Merve Uçar Cangöz rol alıyor.

Genç ve Güzel

François Ozon imzalı "Genç ve Güzel"de, başrolleri Marine Vacth, Geraldine Pailhas ve Frederic Pierrot paylaşıyor.

"4 mevsim ve 4 şarkıyla 17 yaşındaki bir kızın çağdaş portresi" olarak tanımladığı son filminde, yaşıtları ve arkadaşları gibi, okul ve ev arasında sıradan bir hayat sürdüren 17 yaşındaki İsabelle'in hayatını konu ediniyor.

Filmde geçen her mevsime, bir Françoise Hardy şarkısı eşlik ediyor.

Justin Bieber's Believe

Jon M. Chu'nun yönettiği ve genç şarkıcı Justin Bieber’in oynadığı "Justin Bieber’s Believe", bugün vizyona giriyor.

Dünyanın gözü önünde büyüyen ve milyonlarca takipçisi olan Bieber’ın sahne ışıklarının arkasındaki serüvenini konu alan filmde, izleyiciyi sürprizler bekliyor. Şarkıcının konserlerindeki çarpıcı bölümlerden kesitlerin de yer aldığı film, dünya ile aynı anda Türkiye'de sinemaseverlerle buluşuyor.