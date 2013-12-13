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Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 4 film vizyona giriyor

13 Aralık 2013 11:55

Bu hafta, 2'si yerli olmak üzere 4 film vizyona girecek.

Son olarak "Benim Dünyam" ile izleyici karşısına çıkan Uğur Yücel'in yazıp yönettiği "Soğuk", izleyiciyle buluşacak.

Prömiyeri, 63. Berlin Film Festivali'nde ve Roma Türk Filmleri Festivali'nde yapılan, Sırbistan'da Paliç Avrupa Filmleri Ödülleri'nde "En İyi Film" ödülü alan filmde, Cenk Alibeyoğlu, A. Rıfat Şungar, Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola, Valeria Skorohodova, Yulia Vaniukova ve Yulia Erenler rol alıyor.

Çekimleri Kars'ta tamamlanan filmde, kış mevsimi yaklaştığında karla kaplanan ve dış dünyayla iletişimini kaybeden kasabadaki demiryolu çalışanı Balabey'in yaşamından bir kesit anlatılıyor.

 

Soğuk

 

 

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları

 

Hobbit üçlemesinin ilki "Hobbit: Beklenmedik Yolculuk"un devam filmi olan "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları" fantastik macera sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Peter Jackson'ın yaptığı filmin uyarlama senaryosunu, Jackson'ın yanı sıra Fran Walsh, Philippa Boyens ve Guillermo del Toro'dan oluşan ekip yazdı.

Oyuncu kadrosunda, Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage ile Benedict Cumberbatch gibi isimlerin yer aldığı "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları"nın çekimleri, yönetmenin Wellington'daki kendi topraklarında ve Yeni Zelanda'nın çeşitli yerlerinde gerçekleştirildi.

Misty dağlarından başarıyla geçen Thorin ve beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki zorlu maceralarına odaklanan filmin konusu şöyle:

"Yanlarında Büyücü Gandalf olmadan ormanı geçmek zorunda olan Hobbitler, insanların yaşadığı bölgeye ulaştığında Bilbo Baggins'in cücelerle olan anlaşması da son bulacak. Grup, doğuya doğru ilerlemeye devam ederken göl kasabasına, oradan da Yalnız Dağ'a gider. Burada, tüm yaratıklar içinde en korkutucu olan ve gruptakilerin cesaretinin boyutunu sınayacak bir yaratıkla, Ejderha Smaug'la yüzleşecekler."

 

Anormal Aktivite

 

Michael Tiddes'in yönettiği "Anormal Aktivite"de, Marlon Wayans, Marlene Forte, Essence Atkins ile David Koechner, izleyici karşısına çıkacak.

Komedi türündeki filmin senaryosunu, izleyicilerin "Scary Movie" serisinden tanıdığı başrol oyuncusu Marlon Wayans yazdı.

Filmde, hayallerindeki eve kavuşan Kisha ve Malcolm'un, Kisha'nın bedenine kötü bir ruh musallat olmaya başladıktan sonra yaşadıkları anlatılıyor.

 

 

Bu İşte Bir Yalnızlık Var

 

Tuna Kiremitçi'nin aynı adlı romanından, senarist ve sinema eleştirmeni Burak Göral tarafından uyarlanan "Bu İşte Bir Yalnızlık Var", izleyiciyle buluşacak. 

Ketche'nin yönettiği filmin oyuncu kadrosunda, Engin Altan Düzyatan, Özgü Namal, Emin Gürsoy ile Gaye Gürsel gibi oyuncular bulunuyor.

Dram sevenleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlayan filmin konusu şöyle:

"Eski müzisyen Mehmet, müzikten uzaklaşmış, boşanmış bir adamdır. Geçimini özel ders vererek sağlamaktadır. Onu, haftada bir gün görüşebildiği 9 yaşındaki kızı Ezgi, hayata bağlamaktadır. Mehmet, başka biriyle evlenen eski eşi Nazlı'yla kızı yüzünden hala görüşmektedir. Mehmet karısıyla evliyken de ailece görüştükleri Ayşe'nin eşinden ayrılması üzerine, ona şiddetli bir aşk duymaya başlar."

 

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