Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 4'ü yerli olmak üzere 7 film vizyona girecek.

Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği komedi filmi "Düğün Dernek" izleyiciyle buluşacak.

Başrollerde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Binnur Kaya'nın oynadığı filmin çekimleri, Erzincan ve Sivas'ta yapıldı.

İmece usulü bir düğün yapmaya kalkışan dört kafadarın sevimli hikayesinin anlatıldığı filmin konusu şöyle:

"Sivaslı Tarık ve Letonyalı Nugesha'nın aynı ülkede çalışabilmek için acilen evlenmeleri gerekir. Ancak damadın babası İsmail için, dört dörtlük bir düğün yapmak şarttır. Sivas'ta düğün gelenekleri ağır, İsmail'de imkan dardır. Ancak, can yoldaşları ile tüm Sivas düğün için seferber edilecektir."

'Kızım İçin'

Hakan Haksun'un yazıp, yönettiği "Kızım İçin" dram sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Başrollerini Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay, Yakup Yavru ve Berke Üzrek'in paylaştığı filmin çekimleri, İstanbul, Şile ve Ağva'da gerçekleştirildi.

'Mc Dandik'

Ragga Oktay ile Cem Yaz'ın yönettiği "Mc Dandik"in oyuncu kadrosunda, Ragga Oktay, Zerrin Arıkan, Lemi Filozof ile Sümer Tilmaç yer alıyor.

'Yozgat Blues'

Yönetmen koltuğunda ilk uzun metraj çalışması "Uzak İhtimal" ile beğeni kazanan ve İstanbul Film Festivali'nde "Altın Lale" ödülüne layık görülen Mahmut Fazıl Coşkun'un oturduğu "Yozgat Blues" izleyiciyle buluşacak.

Tarık Tufan'ın senaryosunu yazdığı filmin oyuncu kadrosunda; Ercan Kesal, Ayça Damgacı, Tansu Biçer ve Nadir Sarıbacak bulunuyor.

'Ölümsüz Aşk'

David Lowery'nin yazıp yönettiği "Ölümsüz Aşk"ta, Casey Affleck, Rooney Mara, Ben Foster ile Nate Parker izleyici karşısına çıkacak.

'Saroyan Ülkesi'

Ermenistan, Fransa ve Türkiye ortak yapımı olan "Saroyan Ülkesi"nin yönetmen koltuğunda Lusin Dink oturuyor.

'Yılın Savaşı'

Benson Lee'nin yönettiği "Yılın Savaşı"nda, Josh Holloway, Chris Brown, Laz Alonso, Josh Peck ile Caity Lotz, izleyici karşısına çıkıyor.