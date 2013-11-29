Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta biri yerli, 6 film vizyona girecek. Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Tamam mıyız?", izleyiciyle buluşacak.

Aslı Enver, Gürkan Uygun, Aras Bulut İynemli, Sumru Yavrucuk ve Deniz Celiloğlu gibi isimlerin rol aldığı filmde kullanılan müzikler arasında, Fikret Kızılok'un "Düşler", Jason Mraz'in "Life Is Wonderful", Aytekin Ataş'ın "Söylenmemiş" ve Sıla'nın "Tamam mıyız?" eserleri de bulunuyor.

Dram sevenleri salonlara çekmeyi hedefleyen filmin konusu şöyle:

"İhsan, bedensel engeli nedeniyle annesine bağımlı olarak yaşamak zorunda olan ve içerisinde kısılıp kaldığı bu hayata hergün daha fazla küsen genç bir adamdır. Hayalleri vardır; asla gerçekleşmeyeceğini düşündüğü bu hayallerin uktesi ve annesine yük olduğu fikrinin ağırlığıyla, yaşamdan kopmaktadır. Temmuz ise idealleri doğrultusunda baba evinden ayrılan ve bu süreçte ayaklarının üzerinde durmak için çabalayan bir heykeltıraştır. Geçinebilmek amacıyla, çocuk romanlarında çizerlik yapar ve mutlu bir ilişkisi de vardır. Her şey böylesine yolunda giderken, kız arkadaşı tarafından terk edilmesi ve üstüne işten çıkarılması, hayatını altüst eder. Temmuz ve İhsan'ın yolları, hayatlarının böylesine karanlık bir döneminde kesişir ve bu tesadüf, ikisinin de yeniden doğmasını sağlar."

Tamam mıyız?

'Danışman'

Brad Pitt, Cameron Diaz, Penelope Cruz ve Javier Bardem gibi isimlerin rol aldığı "Danışman", gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu ise Cormac Mccarthy'nin yazdığı gerilim türündeki filmde, başarılı bir avukat olan Counselor, son zamanlarda yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı bir karar verir ve kendisini uyuşturucu ticaretinin ortasında bulur. Reiner isminde bir iş adamıyla iş yapamaya başlayan Counselor'ın girdiği ekiple planladığı uyuşturucu sevkiyatı, beklediği gibi gitmeyince kendilerini bir can pazarı içerisinde bulurlar.

'Ruhlar Bölgesi Bölüm 2'

James Wan'ın yönettiği, Leigh Whannell'ın senaryosunu yazdığı, "Ruhlar Bölgesi Bölüm 2"de, Rose Byrne, Patrick Wilson, Leigh Whannell, Ty Simpkins ve Barbara Hershey, izleyiciyle buluşuyor.

'Yarım Kalan Şarkı'

İstanbul Film Festivali'nde de gösterilen "Yarım Kalan Şarkı"'da Terence Stamp, Vanessa Redgrave ve Gemma Arterton izleyici karşısına çıkacak.

İngiltere ve Almanya ortak yapımı olan filmi, Paul Andrew Williams, yazıp yönetti.

'Niko 2: Küçük Kardeş, Tatlı Bela'

"Niko 2: Küçük Kardeş, Tatlı Bela", animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Kari Juusonen'ın ikinci uzun metraj çalışması olan film, Finlandiya'da gerçekleştirilen Jussi Ödülleri'ne "en iyi film", "en iyi senaryo", "en iyi sanat yönetimi" ve "en iyi müzik" dallarında aday gösterildi.

'Bir Vampir Hikayesi'

Yönetmenliğini Neil Jordan'ın yaptığı fantastik gerilim türündeki "Bir Vampir Hikayesi"nin senaryosunu Moira Buffini yazdı.

Oyuncu kadrosunda, Gemma Arterton, Saoirse Ronan, Jonny Lee Miller, Sam Riley ve Tom Hollander gibi isimler bulunan filmde, 200 yıldır insan kanıyla hayatta kalan vampirler olan Clara ve kızı Eleanor'un bir İngiliz kasabasına sığındıktan sonra yaşadıkları konu alınıyor.