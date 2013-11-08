Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta, biri yerli olmak üzere 4 film vizyona girecek.

'Hükümet Kadın 2'

Sermiyan Midyat'ın yazdığı ve yönettiği "Hükümet Kadın 2" filmi izleyiciyle buluşacak.

Haftanın yerli yapımı "Hükümet Kadın 2" izleyiciyle buluşacak. Şubat ayında vizyona giren "Hükümet Kadın"ın devam filminde, ilk filmde hayata veda eden Xate ve eşi Aziz Veysel'in yaklaşık 10 yıl önceki maceraları izlenebilecek.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda, Demet Akbağ, Sermiyan Midyat, Mahir İpek, Burcu Gönder ve Gülhan Tekin yer alıyor.

Komediseverleri salonlara çekmeyi hedefleyen filmin konusu şöyle:

"Tek derdi kasabanın çocukları ve kendi çocukları ile ilgilenmek olan Xate, bu kez kendini Midyat seçimlerinde ön saflarda bulacak. Beklenmedik işlere soyunmak zorunda kalan Xate'nin karşısında yine Faruk var."

'Ender's Game: Uzay Oyunları'

Orson Scott Card'ın klasikleşmiş bilim kurgu romanından uyarlanan "Ender's Game: Uzay Oyunları" filmini, Gavin Hood yönetti.

ABD yapımı filmde, Abigail Breslin, Harrison Ford, Ben Kingsley, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld izleyici karşısına çıkacak.

Bilim kurgu-aksiyon-macera türündeki filmde, düşman bir uzaylı topluluğunun dünyaya saldırması üzerine donanma komutanı olan Mazer Rackham'ın buna karşı mücadelesi anlatılıyor.

'Carrie: Günah Tohumu'

Yönetmen koltuğunda Kimberly Peirce'ın oturduğu "Carrie: Günah Tohumu'' filminde, Julianne Moore, Chloe Grace Moretz, Judy Greer, Gabriella Wilde, Portia Doubleday rol alıyor.

ABD yapımı dram-korku türündeki filmde, okulda arkadaşları tarafından dalga geçilen ve dışlanan, evde annesinden zulüm gören, telekinetik güçlere sahip Carrie White'ın herkesten gizlediği bu özelliğini mezuniyet balosunda onunla alay eden arkadaşlarına karşı kullanması konu ediliyor.

'Mavi En Sıcak Renktir'

66. Cannes Film Festivali'nde "Altın Palmiye Ödülü"ne layık görülen ''Mavi En Sıcak Renktir'' filmini, Abdellatif Kechiche yazıp yönetti.