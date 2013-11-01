Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta, 2'si yerli olmak üzere 8 film vizyona girecek.

'Behzat Ç. Ankara Yanıyor'

Haftanın yerli yapımlarından yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği, "Behzat Ç. Ankara Yanıyor" izleyiciyle buluşacak.

Nejat İşler, Erdal Beşikçioğlu, Aslı Tandoğan, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç gibi isimlerin rol aldığı aksiyon, macera, polisiye türündeki filmin konusu şöyle:

"Behzat Ç.'nin yokluğunda Cinayet Büronun başına 'Himmet' adında bir başkomiser atanmıştır. İçişleri Bakanının öldürülmesi teşkilatta büyük bir çalkantıya yol açınca Himmet de bunu kendi açısından bir fırsata dönüştürmeye karar verir ve ekibini terörle mücadeleye yardımcı olmaya yönlendirir. İçişleri Bakanı öldürülmeden önce Cinayet Büro ekibi, Hakkı adında bir bakkalın ve Alman Konsolosluğu'nda görevli Hans adında bir Alman'ın cinayeti üzerinde çalışmaktadır. Alman Hükümeti, cinayetle ilgili olarak Ulrike adında bir polisini görevlendirmiştir. Başkomiser Himmet, bakkal ve Alman'ın cinayetlerine öncelik vermez. Tahsin de bu cinayetlere bakması için Behzat Ç.'yi geçici olarak göreve çağırmaya karar verir. Ancak Behzat Ç. kararsızdır…"

'Aziz Ayşe'

Bu hafta vizyona girecek ikinci Türk yapımı olan dram türündeki "Aziz Ayşe" filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Elfe Uluç üstlenirken, oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Feride Çetin, Orhan Edip Ertürk, Cenk Sözeri, Melikşah Yardımcı gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu ise şöyle:

"Aziz Ayşe, gerçek bir karakter olan Ayşe'nin (Melikşah Yardımcı) yaşamından yola çıkıyor. Ayşe, çöplerden kazandığını aç kalmak pahasına camiye, Mehmetçik Vakfı'na ve hayır kurumlarına bağışlayan bir kağıt toplayıcısıdır. Erkek görünümünün altında aslında kendini kadın hissetmektedir. Günün birinde bir tesadüfle bir çiftin hayatına girer ve kendisi de dahil üç kişinin hayatlarının değiştiği bir yolculuk başlar."

'Thor: Karanlık Dünya'

Animasyon, aksiyon ve macera türündeki "Thor: Karanlık Dünya" filminin yönetmenliğini Alan Taylor üstlenirken, Stan Lee, Jack Kirby kaleme aldı.

Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgard ve Idris Elba gibi oyuncuların rol aldığı filmin özeti şöyle:

"Tanrıların dünyanın ötesindeki mücadelesi devam ediyor. İlk filmde babası tarafından güçleri elinden alınarak dünyaya sürgün edilen Thor, kendisini yenilmez yapan çekicini yeniden kullanmaya ve kendi hükümdarlığı olan Asgard'a dönmeye hak kazanmıştı. Ölümsüz Thor, buz devleriyle işbirliği yapan ve hükümdarlığı ele geçirmeye çalışan kardeşi Loki'den sonra şimdi de antik Dark Elves güçleriyle çarpışacak. Kudretli Malekith tarafından yönetilen bu güçler evreni tekrar karanlığa gömmeye çalışacak. Dünyayı ve 9 Diyarlar'ı, Odin ve Asgard'ın bile karşı koyamadığı bir düşmandan kurtarmaya çalışan Thor, bu yolculukta dünyalı Jane Foster ile yeniden biraraya gelecek ama dünyalı dostları kurtarması için hayatındaki bazı şeyleri de feda etmesi gerekecek."

'Son Durak'

Chad Michael Murray, Kevin Durand, Octavia Spencer, Melonie Diaz, Michael B. Jordan gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı "Son Durak" filmi de bu hafta vizyona girecek.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ryan Coogler'in üstlendiği dram türündeki filmde, 22 yaşında olan ve Area Körfezi bölgesinde yaşayan Oscar adlı delikanlının yaşadıkları anlatılıyor.

'Last Vegas'

Komedi türündeki "Last Vegas" filminde, 4 yaşlı adamın Las Vegas maceraları anlatılıyor. Yönetmenğini Jon Turteltaub'in yaptığı filmin senaryosunu Adam Brooks, Dan Fogelman kaleme aldı.

Morgan Freeman, Robert De Niro, Michael Douglas, Mary Steenburgen, Kevin Kline'in rol aldığı filmin konusu şöyle:

"Billy, Paddy, Archie ve Sam çocukluklarından beri çok iyi dosttur. Ekibin yeminli bekarı Billy 30 yılı aşkındır sevgilisi olan kadına evlenme teklif ettiğinde, bu çılgın dörtlü bekarlığa veda için Las Vegas'ın yolunu tutar. Yaşları umurlarında bile değildir, onlar yaşamlarının altın çağlarındadır. Fakat 'günahlar şehrine' adım attıklarında, pek çok şeyin değiştiğini göreceklerdir ve dostlukları hayal bile edemeyecekleri testlerden geçecektir."

'Acemi Gladyatör'

Seslendirenler arasında Mert Fırat, Ceyda Düvenci, Julianne Hough, Laura Chiatti, Luca Argentero gibi isimlerin yer aldığı "Acemi Gladyatör" filmi de bu hafta vizyona girecek filmler arasında yer alıyor.

Fantastik, komedi ve macera türlerini içinde barındıran 3 boyutlu animasyon filmin yönetmenliğini Iginio Straffi yapıyor. Michael J. Wilson'ın da senaristliğini üstlendiği filmin konusu şöyle:

"Roma İmparatorluğu döneminde geçen filmde, Pompeii'yi yıkıma uğratan korkunç patlamanın ardından bir başına kalan küçük Timo, General Chirone tarafından evlat edilinilir. Timo zamanla Roma'nın en meşhur gladyatör okulunda eğitim almaya başlar ve önü açık bir gladyatör olması için babası Chirone elinden geleni yapar. Fakat bu hayat tarzı Timo'ya göre değildir, çünkü onun tek gayesi arkadaşları ve Ciccius Mauritius ile birlikte olmaktır. Bu nedenle de ders saatleri geldiğinde eğitimlere uğramamaya başlar. Bu durum Chirone'nin kızı Lucilla'nın Yunanistan'dan dönmesiyle değişir. Timo şimdi güzeller güzeli çocukluk arkadaşının gönlünü fethetmek, babasını da gelecekteki oğlu olacağına inandırmak zorundadır."

'Kahraman İkili'

Bu hafta vizyona girecek filmler arasında yer alan "Kahraman İkili", özgürlükleri için menülerden hindi yemeğini kaldırma amacıyla biraraya gelen ve zamanda yolculuk yapan iki hindinin eğlenceli öyküsünü konu ediniyor.

Filmde, Reggie isimli hindinin kendisini yılbaşı ziyafeti için Beyaz Saray'da hazırlanırken bulması ve ardından Jake isimli başka bir hindiyle saraydan kaçarken kendilerini yılbaşında ilk kez fırında hindi yapılan tarihe gitmeleri konu ediliyor.

Filmin Türkçe seslendirmesinde Hindi Reggie'ye şarkıcı Murat Boz hayat verirken, Jack'i ise deneyimli dublaj sanatçısı ve oyuncu Uğur Taşdemir seslendiriyor.

Animasyon, komedi türündeki filmin yönetmenliğini Jimmy Hayward üstlenirken, senaryo Craig Mazin, David I. Stern, John J. Strauss tarafından kaleme alınıyor.

'Frances Ha'

Bu hafta izleyiciyle buluşacak komedi türündeki "Frances Ha" filminin yönetmenliğini Noah Baumbach üstleniyor.

Patrick Heusinger, Justine Lupe, Greta Wernig, Mickey Sumner, Adam Driver gibi isimlerin rol aldığı, senaryosunu Greta Gerwig ve Noah Baumbach kaleme aldığı filmin konusu şöyle:

"Frances bir dans kumpanyasında çırak olarak çalışsa da bir dansçı değildir. Büyük ve teferruatlı hayalleri olmasına rağmen, New York'ta yaşamanın ekonomik zorluklarından o da payını almaktadır. Oda arkadaşı Sophie ile de araları bozulduğunda, henüz adım attığı yetişkinler dünyası Frances için iyice şaşırtıcı bir hal alır."