Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

"Riddick", "Çılgın Hırsız 2", "Vay Başıma Gelenler"le birlikte bu hafta 6 yeni film gösterime giriyor.

Riddick

Bilim kurgu, aksiyon ve fantastik türündeki "Riddick" filminin yönetmenliğini David Twohy üstlendi.

Senaryosunu Jim Wheat ve Ken Wheat'in kaleme aldığı filmde, güneşin kavurduğu bir gezegende ölüme terk edilen Riddick'in, kendini yırtıcı bir uzaylı türüyle karşı karşıya bulması ve başından geçenler konu edilliyor.

Filmde, Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Nolan Gerard Funk ve Jordi Molla rol alıyor.

Çılgın Hırsız 2

Animasyon ve komedi türündeki "Çılgın Hırsız 2" filminin yönetmenliğini, Pierre Coffin ve Chris Renaud birlikte yaptı.

Orijinal seslendirme kadrosunda Al Pacino, Jason Segel'in yer aldığı filmde, Steve Carell, Kristen Wiig, Russell Brand rol alıyor.

Sinemaseverlerle 2010'da buluşan "Çılgın Hırsız"ın devamı olan filmin konusu şöyle:

"Eski süper kötü Gru, suç dolu geçmişini bir kenara bırakır ve evlatlık edindiği kızları Margo, Edith ve Agnes ile birlikte sakin bir hayata adım atar. Gru, kurduğu işiyle ve ailesiyle vaktini geçirirken, bazı gizemli olaylar yaşanmaya başlar. Anti-Villain League isimli son derece gizli bir örgüt, Gru'yu tehlikeli bir olayı araştırması için göreve çağırır ve ona bu görevde Minyonlar'ın yanı sıra bu organizasyonun en iyi ajanı olan Lucy de yardım edecektir. Gru artık iyi adamlarla anlaşma imzalamış ve dünyanın kurtuluşu için mücadele eden birine dönüşmüştür. Lucy ile birlikte kötücül bir süper gücün peşine düştükleri bu avda, çeşitli suçlularla da mücadele etmek zorunda kalacaklardır."

Zamanda Aşk

Yönetmen koltuğunda Richard Curtis'in oturduğu "Zamanda Aşk" filminde ailesiyle birlikte sıra dışı bir yeteneğe sahip olan genç yaştaki Tim Lake'in, başından geçenler anlatılıyor.

Bilim kurgu, dram ve komedi türündeki filmin oyuncuları arasında Rachel McAdams, Bill Nighy, Lee Asquith-Coe, Domhnall Gleeson, Catherine Steadman bulunuyor.

Aşkın Yolu

Amerikalı aktör Sam Jaeger'ın yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı "Aşkın Yolu" filmi, komedi ve romantizm tutkunlarıyla buluşacak.

Bree Turner, Victor Garber, Michelle Krusiec, Cristine Rose, Lin Shaye'in rol aldığı filmin konusu ise şöyle:

"Thom işsiz ve beş parasız kaldıktan sonra kirasını bile ödemeyecek duruma gelir ve kısa süreli çözüm olarak illegal yollardan taksicilik yapmaya başlar. Başarılı ve hali vakti yerinde bir iş kadını olan Claire ile tanışması da bu sayede gelişir. Sorunlu bir evlilik dönemini atlatmaya çalışan Claire, babasının hastaneye kaldırıldığı haberini aldıktan sonra kendisini Thom'un taksisinde bulur. Hastaneye yetişmeye çalışan Claire taksiye binip Thom'a sadece sürmesini söyler ve içi geçer. Uyandığında bambaşka bir rotada ilerlerlediklerini fark eden kadın çılgına döner ve aralarında bir tartışma başlar. Zamanla bu gergin atmosfer, iki yetişkinin birbirini tanımaya ve anlamaya çalıştıkları sade bir yol hikayesine dönüşür."

Günce

Hüseyin Namık Üstünel'in kaleme aldığı, Mete Şener ve Kemal Uzun'un birlikte yönettiği "Günce" filminin çekimlerinde İstanbul'un farklı semtleri kullanıldı.

Bir baba ile kızı arasındaki ilişkinin üzerinden hayata dair önemsenmeyen ya da fark edilmeyen detayları irdeleyen filmin oyuncu kadrosunda Cemal Hünal, Nisa Melis Telli, Ayça Varlıer ve Haluk Levent bulunuyor.

Vay Başıma Gelenler

Semra Dündar'ın yönetmenliğini üstlendiği "Vay Başıma Gelenler" filminin çekimleri, İstanbul ve Bergama'da gerçekleşti.

Klarnet virtözü Hüsnü Şenlendirici ile Metin Keçeci, Merve Altınkaya, Sinan Bengier ve Oya Aydoğan'ın rol aldığı komedi türündeki filmin konusu şöyle:

"Ailesi Bergamalı, kendisi ise doğma büyüme İstanbullu olan Murat, en iyi arkadaşı Meto ile birlikte köşeyi dönüp zengin olmanın hayalini kurar. Bir gün hayatta olduğunu bile bilmediği dedesinin hapisten çıktığını öğrenir ve bu haber onu bir gömü haritasının peşinden Bergama'ya sürükler. Tabii yanına kankası Meto'yu da alır ama başlarına gelecek maceralardan haberleri yoktur."