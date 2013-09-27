Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

'Benimle Oynar mısın', 'Mavi Yasemin', 'Malavita: Belalı Tanık' ve 'Büyük Kumar' bu hafta vizyona giren filmler arasında.

Benimle Oynar Mısın?

Haftanın yerli yapımlarından yönetmenliğini Aydın Bulut'un üstlendiği 'Benimle Oynar mısın' izleyiciyle buluşacak. Oyuncu kadrosunda Uğur Polat, Eyşan Özhim, Rüzgar Boyle, Ertan Saban, Arif Erkin'in yer aldığı filmin senaryosunu Eyşan Özhim ve Aydın Bulut kaleme aldı.

Talihsiz bir olay sonrasında ceza alarak hapishaneye gönderilen Sibel, sekiz yıllık mahkumiyetin ardından özgürlüğüne kavuşur. İlk işi ise bu süreçte yetimhanede barınan kızı Rüya'ya tekrar kavuşmaktadır. Kızını yanına alıp doğduğu günden bu yana yaşadığı Beşiktaş semtinden, Antalya'ya taşınmayı planlar. Ne var ki Rüya'nın bu güzel semti bırakmaya niyeti yoktur. Zira Rüya annesinin yokluğunda Beşiktaş'a sımsıkı sarılmış ve büyüdüğünde Beşiktaş'ta futbol oynayan bir oyuncu olmanın hayallerini kurar olmuştur. Bu nedenle annesiyle başka bir şehre taşınmayı istemeyen Rüya'nın acil olarak yapması gereken daha önemli bir iş vardır: Annesinin hapse düşmesine neden olan babasını bulmak.... Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'nın önemli bir yer tuttuğu film, İnönü Stadı'nda çekilen son film olma özelliği de taşıyor.

Mavi Yasemin

Woody Allen'ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği 'Mavi Yasemin' filminde, Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Charlie Tahan, Sally Hawkins gibi isimler rol alıyor.

Dram-komedi türündeki filmin özeti şöyle: New York'lu çekici ve göz alıcı bir ev kadını, son derece gösterişli bir yaşam sürmektedir. Ancak parasını bu denli cömertçe harcaması nedeniyle büyük bir mali krizin içine sürüklenir ve iflas etmenin eşiğine gelir. Tek çıkış yolu ise San Francisco'da tanıştığı ve kendisine finansal anlamda yardım edeceğini düşündüğü adamı bulmak için San Francisco'ya gitmektir.

Malavita: Belalı Tanık

Yönetmenliğini ve senaristliğini Luc Besson'ın yaptığı 'Malavita: Belalı Tanık' filminde Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, David Belle gibi oyuncular izleyici karşısına çıkacak. Amerikan ve Fransız ortak yapımı filmde, The Manzoni ailesinin diğer aileler tarafından ölüm tehditleri aldıktan sonra koruma programına katılmaları ve Fransa'ya yerleştirilmeleri anlatılıyor.

Büyük Kumar

Haftanın yabancı filmleri arasında yer alan 'Büyük Kumar' filmini Brad Furman yönetti. Amerikan yapımı dram-gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda, Ben Affleck, Justin Timberlake, Gemma Arterton, Anthony Mackie, Dayo Okeniyi yer alıyor. Filmde, Princeton Üniversitesi son sınıf öğrencisi Richie'nin okulu için kullanması gereken tüm parasını online poker oynatan yasadışı bir kumar sitesinde harcaması sonucu gelişen olaylar izlenebilecek.

Karnaval

Yönetmen koltuğunda Can Kılcıoğlu'nun oturduğu 'Karnaval' filminde Tülin Özen, Serdar Orçin, Sait Genay, İpek Bilgin ve Vedat Erincin rol alıyor. Can Kılcıoğlu'nun senaristliğini de üstlendiği filmin konusu şöyle: 30'lu yaşlardaki Ali, babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle evden kovulur ve arabada yaşamaya başlar. Bu süreçte tek derdi hayatını sürdürebileceği düzenli bir işe girebilmektir. Tam da bu sırada halı yıkama makinesi pazarlamacısı olma şansını elde eder. Sonrasında tesadüf eseri karşılaştığı Demet ile arasında gelişenler sayesinde hayallerini gerçekleştirme fırsatını yakalarlar.

3 kadın 3 kader

Faik Ahmet Akıncı'nın yönettiği '3 Kadın 3 Kader' filminde Esma Ünal, Aleyna Eroğlu, Meltem Telli izleyici karşısına çıkacak. Birbirinden farklı üç kadının kaderlerinin hikayesi ekseninde gelişen filmde, kadına karşı şiddet konu ediliyor.

Öyle Sevdim Ki Seni

Yönetmenliğini ve senaristliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı 'Öyle Sevdim Ki Seni', dram severleri salonlara çekmeyi amaçlıyor. Kayhan Yıldızoğlu, Oktay Gürsoy, Duygu Yıldız, Alma Terzic, Tevfik Erman Kutlu'nun izleyici karşısına çıkacağı filmde, 1900'lü yılların başlarında Trabzon-Gümüşhane sınırına yakın bir yerleşim alanı olan Santa'dan Yalta'ya taş ustası olarak giden Yakup Usta'nın torunu Olga'nın, çalışmak için 1997'de Trabzon'a gitmesi ve sonrasında gelişen olaylar ele alınıyor.

Katliam Gecesi

Gerilim ve korku türündeki 'Katliam Gecesi' filminin yönetmenliğini Adam Wingard üstlendi. Oyuncuları arasında Sharni Vinson, Barbara Crampton, Wendy Glenn, Margaret Laney, Ti West'in yer aldığı filmde, katillerden oluşan maskeli bir çetenin Davison ailesinin bir toplantılarını basması konu ediliyor.