Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

İkisi yerli olmak üzere toplam 7 film, bu hafta izleyicisiyle buluşacak. Yönetmenliğini James DeMonaco'nun üstlendiği, bilim kurgu, gerilim türündeki "Arınma Gecesi" isimli film, vizyona girecek yabancı filmler arasında yer alıyor. Lena Headey, Ethan Hawke, Rhys Wakefield, Adelaide Kane, Tony Oller 'ın oynadığı filmde, "Her yıl bir gece, sonuçlarına katlanmadan her türlü suçu işleyebilseydiniz ne yapardınız?" sorusu hikaye ediliyor.

‘Pırıltılı Hayatlar’

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sofia Coppola'nın yaptığı "Pırıltılı Hayatlar" yarın vizyona girecek. 2013 - ABD yapımı dram türündeki filmde, Emma Watson, Leslie Mann, Nina Siemaszko, Erin Daniels ve Gavin Rossdale izleyici karşısına geçiyor. Filmde, bir grup gencin, hayranı oldukları ünlülerin nerede yaşadıklarını internetten bularak, evlerine girdiği ve eşyalarını çaldığı gerçek bir olay konu ediliyor.

‘Turbo’

Bu hafta vizyona girecek yabancı filmlerden biri de "Turbo". Animasyon türündeki filmin yönetmen koltuğunda David Soren oturuyor. Filmi seslendirenler arasında da Samuel L. Jackson, Michelle Rodriguez, Ryan Reynolds , Paul Giamatti ve Ken Jeong bulunuyor. Senaryosunu Darren Lemke ve Robert D. Siegel'in üstlendiği filmin özeti şöyle:

"Dünyanın en hızlı salyangozu olma gibi mümkün olmayan bir hayali olan sıradan bir bahçe salyangozunun başına bir kaza gelir. Bu kaza sonucu hareketlerinin değiştiğini fark etmeye başlar. Hızı artan salyangoz Turbo (Ryan Reynolds) hayallerini gerçekleştirmek için yola koyulur."

‘Bu Nasıl Aile’

"Bu Nasıl Aile" de bu hafta sinemaseverlerle buluşacak. Yönetmenliğini Rawson Marshall Thurber'ın yaptığı filmde, Jennifer Aniston, Emma Roberts, Ed Helms, Will Poulter, Jason Sudeikis izleyici karşısına geçiyor. Komedi türünde ve ünlü oyuncuların sahne aldığı filmin konusu ise şöyle:

"David Burke müşterileri arasında aşçıların ve annelerin de olduğu ot satıcısıdır. Belirli nedenlerden dolayı göze batmamayı tercih eden David, aynı yerde yaşadığı gençlere yardım etmeye çalışınca hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağını öğrenir. Zulasını ve parasını çalan gençler yüzünden David tedarikçisi Brad’e borçlanır. David büyük bir iş yapmak zorundadır ve Brad’in Meksika’dan gelen mallarını almak zorunda kalır."

‘Şeytan-ı Racim’

Bu hafta yerli yapımlar arasında "Şeytan-ı Racim" yarın vizyona girecek. Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Arkın Aktaç üstleniyor. Filmde oyuncular arasında Altan Gördüm, Uğur Güneş, Ertunç Uygun, Kübra Balkan, Ayşe Tunaboylu yerini alıyor. Murat Toktamışoğlu'nun senaryosunu yazdığı filmde, İstanbul’da Üniversitede okuyan iki ev arkadaşı Emrah ve Salih’in hayatlarının Salih’in, Havas ilmine duyduğu merakla sonsuza kadar değişmesi anlatılıyor. Filmde, cinler aleminin ürkütücü varlıklarını kendi emri altına alarak isteklerini gerçekleştirmeleri için kullanmak isteyen Salih ve hiçbir şeyin farkında olmayan ev arkadaşı Emrah'ın, kendilerini bir anda bu korkunç döngünün içinde bulması izlenecek.

‘Neva’

Bu haftanın yerli yapımlarından bir diğeri de "Neva". Yönetmenliğini Birkan Uz ve Can Arca'nın yaptığı filmde, Başak Parlak, Levent Özdilek, Nergis Kumbasar, Şükrü Özyıldız, Tevfik Urgancıoğlu oynuyor. Senaryosunu Ilgın Olut ve Can Arca'nın yaptığı filmde, geçmişin sorgulanması, aşk için verilen mücadelelerden yola çıkılarak yazılan gerçek bir hikâye anlatılıyor.

‘Möbius’

"Möbius" yarın vizyonda yer alacak filmler arasında bulunuyor. Fransız yapımı dram ve gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda Eric Rochant oturuyor. Tim Roth, Cecile De France, Jean Dujardin, Emilie Dequenne ve Branka Katic oynuyor.

Filmin konusu ise şöyle:

"Rus istihbarat servisinde çalışan Gregory Lyubov, özel bir görev için Monako'ya gönderilir. Gregory, Monako'da çalışmakta olan güçlü bir işadamının yakınen takip edilmesi işinde kilit rol oynamaktır. Bu görevin bir parçası olarak, Monako'daki özel bir Rus bankasında çalışmakta olan Alice isimli yetenekli bir finans uzmanı da gizlice görevlendirilir. Ruslar için çalışmakta olan Alice bir Amerikan vatandaşıdır. Gregory'nin görevi ise Alice'ten gizli bir şekilde onun sadakatini ölçmektir. Ancak Gregory görev sırasında gerçekleştirdiği bir hamleyle altın kuralı çiğner ve Alice ile iletişime geçer. Aralarında ikisinin de dibe doğru ilerleyişini hızlandıracak türden bir tutku başlar."