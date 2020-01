Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta Cassandra Clare'in romanından uyarlanan 'Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri' ve başrollerinde Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston ve Lili Taylor'ın yer aldığı 'Korku Seansı' da dahil 7 yeni film gösterime giriyor.

'Ölümcül oyuncaklar: Kemikler şehri'

Cassandra Clare'in romanından uyarlanan "Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri" filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Hollandalı Harald Zwart'ın üstlendiği filmin oyuncuları arasında Lily Collins, Jamie Campbell Bower ve Jonathan Rhys Meyers gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunu Cassandra Clare, I. Marlene King ve Jessica Postigo'nun kaleme aldığı aksiyon ve macera türündeki filmde, "Clary" isimli karakterin bir gece kulübünde işlenen cinayete tanık olmasının ardından yaşanan olaylar konu ediliyor.

'One Dırectıon: This is us'

Belgesel, müzikal ve biyografi türündeki "One Direction: This Is Us" filmini Morgan Spurlock yönetti.

3D formatında, yarı belgesel, yarı konser olarak hazırlanan filmde, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles ve Louis Tomlinson'ın oluşturduğu "One Direction" grubu üyelerinin hikâyeleri anlatılıyor.

Filmde, grup üyelerinin İngiltere'de düzenlenen "X-Factor" yarışmasına katılmalarının ardından Simon Cowell tarafından nasıl bir araya getirildikleri, aileleriyle olan ilişkileri, hayalleri ve süratle ulaştıkları şöhretin nasıl bir his olduğu gözler önüne seriliyor.

Dünya çapında bir müzik fenomenine dönüşen grubun bu yolda yaşadıklarına esaslı ve çok yönlü bir bakış açısı sunan filmde, grubun Londra'da O2 Arena'da verdiği konserin görüntüleri de yer alıyor.

'Yem'

Yönetmenliğini Russell Mulcahy ve Kimble Rendall'ın yaptığı aksiyon, gerilim ve korku türündeki "Yem" filminin oyuncuları arasında Xavier Samuel, Julian McMahon, Phoebe Tonkin, Sharni Vinson, Alice Parkinson gibi isimler yer alıyor.

Senaryosunda filmin yönetmenleri Russell Mulcahy ve Kimble Rendall yanı sıra John Kim'in de imzası bulunan 3 boyutlu filmde, bir grup insanın tsunami sonrasında sular altında kalan bir markette mahsur kalmaları ve okyanus sularıyla gelen davetsiz misafirlerle olan mücadeleleri izlenebilecek.

'Korku Seansı'

Başrollerinde "Academi Ödülü" adayı Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ron Livingston ve Lili Taylor'ın yer aldığı "Korku Seansı" filminin yönetmenliğini James Wan üstlendi.

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, doğaüstü olayları inceleyip aydınlatmaya çalışan dünyaca ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'ın karşılaştığı ürkütücü bir vakayı ele alıyor.

'Daire 1303'

Korku türündeki "Daire 1303" filminde, annesinin baskılarından bıkıp Detroit'in yüksek katlı binalarından birinde 1303 No'lu daireye taşınan Janet Slate'in hiç ummadığı biçimde evin geçmişiyle yüzleşmesi konu ediliyor.

Yönetmen koltuğunda Michele Taverna'nın oturduğu filmin başrollerini Mischa Barton, Rebecca De Mornay ve Julianne Michelle paylaşıyor.

Senaryosu Jim Steele ve Michele Taverna tarafından kaleme alınan yapım, korku filmi severleri sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

'Kapalı devre'

Gerilim türünde izleyiciyle buluşacak "Kapalı Devre" filminin yönetmenliğini John Crowley üstlendi.

Eric Bana, Rebecca Hall, Jim Broadbent, Ciaran Hinds, Barbora Bobulova gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosu ise Steven Knight tarafından kaleme alındı.

ABD-İngiltere ortak yapımı filmin konusu özetle şöyle:

"Bir sabah Londra'da meydana gelen patlama sonrasında sadece bir terörist sağ kalmayı başarır. Terörist Farroukh Erdogan patlamanın hemen ardından yakalanır ve hapse atılır. Kendisine en ağır cezanın verilebilmesi için araştırmalar ve hazırlıklar başlamıştır. Teröristi yargılamak için, hükümetin elinde gizli bir kanıt vardır. Ancak bundan ne Farroukh Erdogan ne de avukatları haberdardır."

'Cinayet tezi'

"Cinayet Tezi" filminde, bir hukuk fakültesinde profesörlük yapan eski bir ceza avukatı olan Roberto Bermudez'in fakültenin önünde işlenen cinayetin ardından yaşadıkları konu ediliyor.

Gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Hernan Goldfrid'in yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Alberto Ammann, Ricardo Darín, Calu Rivero, Arturo Puig, Fabian Arenillas da yer alıyor.

Arjantin-İspanya ortak yapımı filmin senaryosunu Patricio Vega kaleme aldı.