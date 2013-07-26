Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

'The Wolverine', 'Karanlık Cinayetler', 'Sanal Hayatlar', 'Süper İncir', 'Aşkın 10 Kuralı',' Son Konser', 'Camille Claudel 1915' adlı, 1'i yerli 7 film vizyona girdi.

The Wolverine

Yönetmenliğini James Mangold üstleniyor. Aksiyon, fantastik, macera türünde olan fimin oyuncuları arasında, Hugh Jackman, Famke Janssen, Will Yun Lee, Svetlana Khodchenkova, Rila Fukushima bulunuyor. Senaryosunu Christopher McQuarrie ve Mark Bomback'ın yazdığı filmde, Wolverine'in bu hiç bilmediği dünyada, beklenmedik düşmanlara karşı ölüm kalım savaşı verirken sonsuza dek değişmesi anlatılıyor. Filmde izleyiciler, Wolverine'in hayatında ilk defa fiziksel ve duygusal zorlamalara karşı bu kadar kırılgan bir halde, sadece samuray kılıçlarına karşı değil, aynı zamanda kendi ölümsüzlüğüne karşı da savaşmasını izleyebilecek.

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Karanlık cinayetler

Amerikan yapımı gerilim-polisiye türündeki filmin yönetmen koltuğunda Scott Walker oturuyor. Nicolas Cage, Vanessa Hudgens, John Cusack, Dean Norris'in izleyici karşısına geçtiği film, 17 kadını kaçırıp öldürmek suçundan 461 yıl hapse mahkum edilen Amerika'nın en azılı serili katillerinden biri Robert Hansen'ın gerçek hikayesinden yola çıkıyor.

Sanal hayatlar

Amerikan yapımı dram ve gerilim türündeki filmin yönetmenliğini Henry Alex Rubin üstleniyor. Filmde Paula Patton, Alexander Skarsgard, Jason Bateman, Max Thieriot, Colin Ford izleyici karşısına geçiyor. Filmde modern iletişimin yeni adı olan internet tüm köşeli halleriyle masaya yatırılırken, birbirinden farklı bir grup insanın hayatı üzerinde yaptığı benzer etki vurgulanıyor.

Süper incir

Komedi türünde olan filmin yönetmeni ve senaristi olarak Kerem Sarı karşımıza çıkıyor. Gülnihal Demir, Volkan Baş, Zafer Kaya, Nihat Kapız ve Ece Yentür'ün oynadığı filmin konusu ise şöyle:

"Tarih öncesi bir dönemde yaşayan Seikilos, intihar etmeye karar verir ve bunun öncesinde Mısır'dan çağırdığı ustalara kendisini ve öldürdüğü aşkı Euterpe'yi mumyalatmaya karar verir. Aradan geçen binlerce yılın ardından Ege bölgesinde yaşamakta olan bir çoban, mezarı kazara açtığında Seikilos beklenmedik bir şekilde canlanır. Gözlerini açtığında ebedi aşkını mezarında bulamayan Seikilos onu aramaya başlar. Bu sırada yolu Mustafa ve Hatice ile kesiştiğindeilginç bir macera başlar."

Aşkın 10 kuralı

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Cristiano Bortone üstleniyor. Giulio Berruti, Cinzia Mascoli, Piero Cardano, Pietro Masotti, Trio Medusa'nın oynadığı filmde, bir kozmetik cerrahı olan Renato'nun, kadınları baştan çıkarma konusunda oldukça başarılı olması konu ediliyor. Üniversite öğrencisi olan oğlu Marco'nun ise tam tersi karakteri canlandırdığı filmde, Marco'nun, Stefania isimli güzel bir genç kadına aşık olduğunda, babası Renato'nun işi devralması izlenecek.

Son konser

Yönetmenliğini Yaron Zilberman'ın üstlendiği, Christopher Walken, Philip Seymour Hoffman, Catherine Keener, Mark Ivanir ve Wallace Shawn'in oynadığı film vizyonda

Film, 25 yıldır birlikte çalmış bir yaylı çalgılar dörtlüsünün hikayesini anlatıyor. Grubun dengesinin, içlerinden bir kişinin Parkinson hastalığına yakalanıp emekli olmasıyla bozulmasının ele alındığı filmde, gruba genç bir müzisyenin katılması ve kemancının solo bir kariyer sürme ısrarı, grupta ego yarışıyla beraber pek çok olayın olması anlatılıyor.

Camille Claudel, 1915

Biyografi vedram türündeki filmin yönetmenliğini Bruno Dumont üstlenirken, oyuncular arasında Juliette Binoche, Jean-Luc Vincent, Emmanuel Kauffman, Marion Keller, Armelle Leroy-Rolland bulunuyor. Film özeti ise şöyle:

“Sevgilisi Auguste Rodin tarafından terk edilen Camille, yaşadığı çaresizlikle umutsuzluğa sürüklenmiş, hatta yaptığı heykelleri parçalamaya başlamıştır. Durumu gitgide kötüleşen Camille ailesi tarafından Fransa'nın güneyindeki Avignon'da bir akıl hastanesine gönderilir. Fakat ailesi onun heykel yaparak hayata tutunduğunun farkında değildir. 30 yıl kapalı kaldığı hastanede hem sanattan uzak kalmış hem de farklı olduğu için toplum tarafından dışlanmanın çaresizliğini yaşamıştır. Bir yandan da doktorları sağlıklı olduğuna ikna etmeye çalışmakta ve hastanedeki "gerçek" hastalarla baş etmeye çalışmaktadır. Erkek kardeşi Paul'un ona umut verecek ziyaretini beklemek kapalı kaldığı bu hastanede tek dayanağı olmuştur."

Amerikan yapımı gerilim-polisiye türündeki filmin yönetmen koltuğunda Scott Walker oturuyor. Nicolas Cage, Vanessa Hudgens, John Cusack, Dean Norris'in izleyici karşısına geçtiği film, 17 kadını kaçırıp öldürmek suçundan 461 yıl hapse mahkum edilen Amerika'nın en azılı serili katillerinden biri Robert Hansen'ın gerçek hikayesinden yola çıkıyor.