Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

'Beyaz Saray Düştü'

Independence Day, The Day After Tomorrow ve 2012 gibi yüksek bütçeli filmlere imza atan Roland Emmerich'in yönetmenliğini yaptığı "Beyaz Saray Düştü" filminin senaryosu, "Zodiac" ve "The Amazing Spider-Man" filmlerinin senaristi James Vanderbilt'e ait.

Başrollerinde Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal ve Channing Tatum'un yer aldığı, aksiyon, dram ve gerilim içerikli filmin konusu şöyle:

"Büyük ölçüde kızını etkilemek amacıyla gizli servise dahil olabileceği bir görevde çalışmayı isteyen John Cale, Başkan James Sawyer'ın korumalarından biri olabilmek için başvuruda bulunur. Ancak ne yazık ki karşılığında aldığı yanıt olumsuz olur. Olumsuz haberi vermekte zorlanan genç adam, kızını Beyaz Saray'a gidecekleri bir gezintiye çıkarır. Burada haberi vermeye hazırlanırken ortalık bir anda karışır. Paramiliter bir grup asker, Beyaz Saray'ı işgal etmiştir. Başkan, First Lady ve çocuklarının hayatı tehlikede; üçünün kaderi de John Cale'in ellerindedir."

'Bir Kadının Gözyaşı'

Varlıklı bir aileden gelen Therese Desqueyroux'un mutsuz evlilliğini ve özgürlüğünü yeniden kazanma çabalarını anlatan dram türündeki "Bir Kadının Gözyaşı" filmi, izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunda ünlü Fransız yönetmen Claude Miller'ın oturduğu filmin başrolünde Amelie filmindeki performansıyla tanınan Audrey Tautou bulunuyor.

'Ge(n)ç Çıraklar'

Komedi türünde izleyicinin karşısına çıkacak olan "Ge(n)ç Çıraklar" filminin başrollerini Owen Wilson ve Vince Vaughn paylaştı.

Yönetmenliğini, "Çelik Yumruklar" yapımına imza atan Shawn Levy'in üstlendiği filmin konusu şöyle:

"Billy ve Nick bir şirketin pazarlama departmanında çalışan ve dijital dünyanın yeniliklerine ayak uydurmakta zorlanan iki pazarlama elemanıdır. Nihayetinde beklenen olur ve işlerinden kovulurlar. İşsizlik sorunuyla baş etmeye çalışan ikili, bir plan yaparak medya devi Google'ın stajyerlik pozisyonlarına başvururlar. Mülakata ve eğitim programına yoğun bir başvuru olmaktadır ve başvuruda bulunanların küçük bir kısmı, sadece bu konuda çok zeki olanlar kabul edilmektedir. Başvurada bulunanlarla karşı karşıya gelen ikili, eğitim programındaki herkesin yarı yaşlarındaki gençler olduğunu ve hepsinin alanında uzman olduğunu fark eder. Kendi farklarını ve tecrübelerini kanıtlamaya çalışırlar ve kıyasıya bir rekabet başlar.''

'Kahraman Uzaylılar'

Yönetmenliğini Cal Brunker'ın üstlendiği filmin orijinal seslendirme kadrosunda Brendan Fraser, Sarah Jessica Parker ve James Gandolfini gibi isimler yer alıyor.

Minik izleyicileri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen aksiyon türündeki "Kahraman Uzaylılar" filminde, dünyadan çok uzak olan Baab gezegeninde ulusal bir kahraman olan astronot Scorch Supernova ile teknoloji ustası erkek kardeşi Gary'nin, tehlikeli bir gezegende görevlendirmeleri macerası anlatılıyor.

'Cadı Lili'

Sevimli Cadı Lili'nin maceralarını konu alan "Tatlı Cadı Lili: Mandolan'a Yolculuk" komedi severlerle buluşacak.

Lili ve Sihirli Kitabı'nın devam filmi olan yapımda başrolleri, Michael Mittermeier ve Jürgen Tarrach'ın üstleniyor. Cadı Lili'nin, Madolan Krallığı'nı ele geçirip başa geçmek isteyen Sadrazam Guliman ile mücadele etmek zorunda olduğu filmin yönetmenliğini ise Harald Sicheritz yaptı.

'Vadimdeki Gözyaşları'

Senaristliğini ve yönetmenliğini Maryanne Zehil'in üstlendiği "Vadimdeki Gözyaşları" filminin başrollerini Nathalie Coupal ve Joseph Antaki paylaştı.

Dram türündeki filmin konusu şöyle:

"Kanadalı bir gazeteci olan Marie, savaş sonrası mağdurların hikayelerini toplayan bir yayıncıdır. Bir gün kimin tarafından gönderildiği belli olmayan bir zarf alır. Zarfın içindeyse Lübnan'da mülteci kampında büyütülmüş Filistinli Ali hakkında bir belge vardır. Zarfın içeriğini öğrenmek isteyen Marie, ofiste çalışan boyacı Lübnanlı Joseph'ten yardım ister. Joseph yardım etmeyi kabul eder ve aralarında farklı bir ilişki doğar. Fakat Joseph birden bire ortadan kaybolur ve Marie geçmişte arayışına yalnız başına devam eder."

'Zor Kazanç'

Gerçek bir hikayeden uyarlanan kara komedi-aksiyon türündeki "Zor Kazanç" filminde, kendi Amerikan rüyalarının peşinden gitmeye karar veren arkadaşların hikayesi anlatılıyor.

Yönetmenliğini Michael Bay'in üstlendiği filmin başrollerinde Mark Wahlberg, Anthony Mackie ve Dwayne Johnson yer alıyor.