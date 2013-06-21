Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği, insanlar ve zombiler arasında yaşanan savaşı konu alan 'Dünya Savaşı Z' ile birlikte 7 yeni film vizyonda.





Dünya Savaşı Z

İnsanlar ve zombiler arasında yaşanan sıra dışı bir savaşı konu alan 'Dünya Savaşı Z'nin yönetmenliğini Marc Forster yaptı. Brad Pitt'in hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlendiği film Max Brooks'un aynı adlı romanından uyarlandı.

Sıradan bir gün, Gerry Lane ve ailesinin sakin yolculukları şehirde tıkanan trafik nedeniyle kesintiye uğrar. Birleşmiş Milletlerde eski bir müfettiş olan Lane, bunun sıradan bir trafik sıkışması olmadığını hisseder. Polis helikopterleri gökyüzünde, motosikletli polisler yerde çılgınca dolaşırken şehirde bir kargaşa başlar.

Tek bir ısırıkla yayılan, sağlıklı insanları tanınamayacak vahşi bir şeye dönüştüren ölümcül bir virüs, kalabalık insan gruplarının birbirlerine acımasızca saldırmasına neden olmaktadır. Komşu, komşuya saldırır; yardımsever bir yabancı bir anda tehlikeli bir düşmana dönüşür. Virüsün kökeni bilinmemektedir ve bulaşanların sayısı her gün katlanarak çoğalmakta, kısa sürede dünya çapında bir salgına dönüşmektedir. Enfekte olanlar dünya ordularını yenerken ve hükümetleri hızlı bir biçimde devirirken Lane, ailesinin güvenliğini sağlamak için salgının kaynağını bulmak için yapılan dünya çapındaki umutsuz arayışa öncülük etmek ve acımasızca yayılmasını durdurmak için bir çare bulmak üzere eski tehlikeli hayatına dönmek zorunda kalır.

Filmde Brad Pitt'in yanı sıra, David Morse, James Badge Dale, Julia Levy-boeken ile Elyes Gabel de rol alıyor.

Sessiz Ev

Uruguay'da yaşanmış gerçek bir hikayeden yola çıkılarak 2010'da çekilen Issız Ev (La Casa Muda) adlı gerilim filminin yeniden çevrimi olan "Sessiz Ev"in yönetmenliğini, Chris Kentis ve Laura Lau üstlendi.

Başrolünde Elizabeth Olsen'in yer aldığı gerilim ve korku türündeki filmin konusu şöyle:

"Sarah, babası ve amcasıyla birlikte kış boyu boş kalan göl evlerini düzenlemeye gider. Başta normal gibi görünen bu evde yaşanan tuhaf olaylar ve duydukları garip seslerle yalnız olmadıklarını fark ederler. Yaşadıkları olayları çözmeye karar veren Sarah aynı zamanda kendi geçmişinin sırları ve gizemleriyle karşılaşacaktır."

Rüzgarlar

Selim Evci'nin yönettiği, Yusuf Nejat Buluz, Mediha Didem Türemen, Rüçhan Çalışkur ile Zeynep Gülmez'in oynadığı "Rüzgarlar" filminin konusu şöyle:

"Murat, Gökçeada'da ses kaydetmekte ve fotoğraflar çekmektedir. Adada tek başına yaşayan 80 yaşlarındaki Madam Styliani ile tanışır ve anılarını kaydetmeye başlar. Bir müddet sonra Madam ölür, tek varisi torunu Eleni cenaze işlemleri için Gökçeada'ya gelir. Murat'ın yaptığı kayıtlar, Eleni'nin ada ile ilgili kurduğu bağı yeniden sorgulamasına sebep olacaktır."

38 Şahit

Yönetmenliğini Lucas Belvaux'in yaptığı "38 Şahit" adlı yapımda, Nicole Garcia, Yvan Attal, Nathalie Baye, Joanna Theobalds, Sophie Quinton, Laurent Fernandez'in rol aldı.

Louise Çin’deki iş gezisindenyeni dönmüştür, eve döndü-ğünde yaşadığı sokakta bir cinayet işlendiğini öğrenir. Genç bir kadın gecenin sessizliğinde hunharca katledilmiştir.Suç mahalinde ne yazık ki hiçbir tanık yoktur. Görünüşe göre herkesin uyuduğu bir anda cinayet gerçekleşmiştir. Louise’in kocası Pierre de o anda evde değil işyerindedir.Louise günler geçtikçe aslında bazı insanların -ki bu bazı insanlar tamı tamına 38kişiydi- olayı duyduğu yada gördüğü gerçeği ile yüzyüze geldi .

Bunlardan birisi de kocası Pierre’di. Pierre gece işte değil evdeydi. 38 kör ve sağır şahitten biri de kocasıydı!

Hipnozcu

Haftanın gerilim-korku-dram türündeki yapımlarından "Hipnozcu" nun yönetmenliğini Lasse Hallström üstlendi.

Lena Olin, Mikael Persbrandt, Gustav Levin, Claes Hartelius, Johan Hallström, Robert Follin'in rol aldığı filmde, 10 yıl önce bir daha hipnoz yapmamaya yeminli olan Erik'ten, ailesinin yok edildiği bir cinayetin tek tanığı olan küçük çocukla hipnoz aracılığıyla iletişim kurması için yardım istenmesi ve sonrasında gelişen olaylar konu ediliyor.

Sevimli Canavarlar Üniversitesi

Dan Scanlon'un yönettiği animasyon türündeki "Sevimli Canavarlar" filminde seslendirmeleri, Billy Crystal, John Goodman, Steve Buscemi ile Dave Foley yaptı.

Mike Wazowski ve James P. Sullivan ayrılmaz bir ikilidir ama durum her zaman için böyle olmamıştır. Bu uyumsuz canavarlar tanıştıkları andan itibaren birbirlerine tahammül edememişlerdir. “Sevimli Canavarlar Üniversitesi” (Monsters University), Mike ve Sulley’nin farklılıkları aşarak nasıl en yakın dostlar olduklarına dair kapıları açıyor.

İnşallah

Belgeselleriyle tanınan Fransız sinemacı Anais Barbeau-Lavalette'in ikinci uzun metrajlı çalışması olan "İnşallah" filminin başrolünde, Evelyne Brochu yer alıyor.

Dram türündeki filmin konusu şöyle: "Doktor olan Chloe, yaşamını Ramallah'taki Türk doktorlara yardım etmekle ve Kudüs'te yaşayan İsrailli bir asker olan kapı komşusu Ava ile geçirmektedir. Her gün uçurumun iki farklı yanını gören Chloe, birbirlerine düşman arkadaşları arasında köprü kurmaya çalışsa da her iki tarafa da aslında yabancı olduğunu fark edecektir."