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Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girecek

07 Haziran 2013 10:37

Bilim-kurgu aksiyon ve maceraseverleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen "Star Trek Bilinmeze Doğru"nun yönetmen koltuğunda J.J Abrams oturuyor.

Benedict Cumberbatch, Alice Eve, Peter Weller, Bruce Greenwood, Nolan North'un rol aldığı filmin konusu şöyle:

"Atılgan gemisi, mürettebatıyla dünyaya geri çağrılır. Ancak karşılaştıkları manzara, çok güçlü bir terör örgütünün donanmalarını ve ona bağlı olan her şeyi yerle bir ettiği bir faciadır. Kaptan Kirk'ün bitirmesi gereken şahsi bir kavgası vardır ve bu tek kişilik kitle imha silahını bulmak için aramaya koyulur."


Arkadaşım Max

Haftanın yerli yapımlarından biri olan "Arkadaşım Max"te, bir yarışma programında birinci olan sevimli köpek "Max" rol alıyor.

Yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı filmin senaryosunu Ethem Özışık yazdı.

Babadan Oğula

Başrollerde Ryan Gosling, Bradley Cooper ve Eva Mendes'in yer aldığı "Babadan Oğula" filminin yönetmenliğini Derek Cianfrance üstlendi.

İntikam Kurşunu

Aksiyon filmlerinin vazgeçilmez ismi Sylvester Stallone'un başrolünü üstlendiği "İntikam Kurşunu" filminin yönetmenliğini Walter Hill yaptı.

Benim Çocuğum

Yönetmenliğini belgesel sinemacı Can Candan'ın yaptığı "Benim Çocuğum" adlı belgesel filmde, ayrımcılığa maruz kalan ve ilk kez gerçek isimlerini kullanıp yüzlerini gizlemeden kamera karşısına geçen aileler, çocuklarının cinsel yönelimlerini öğrendikten sonra yaşadıkları zorlukları anlatıyor.

Sarı Siyah

Yönetmenliğini, Levent Akçay'ın yaptığı "Sarı Siyah" filmi, 1915'te Çanakkale Savaşı'nda yaşanan bir dramı daha gözler önüne seriyor.

Saksının Faydaları

Amerikalı romancı Stephen Chobsky'nin kendi kitabından sinemaya uyarladığı "Saksının Faydaları" filminde, bir gençlik hikayesi romantik komedi türünde beyazperdeye taşındı. 

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