Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta İngiliz yazar Charles Dickens'ın aynı adlı eserinden uyarlanan "Büyük Umutlar" filmi izleyicilerle buluşacak.

Yönetmenliğini Mike Newell'ın üstlendiği filmin senaryosunu David Nicholls yazdı. Helena Boham Carter, Ralph Fiennes, Robbie Coltrane ve Jeremy Irvine'in rol aldığı dram türündeki filmde, yetim büyüyen Pip'in bir gün kimsenin bilmediği bir kişiden gelen yardımla beyefendi olması anlatılıyor.

Chan-Wook Park'ın yönettiği "Lanetli Kan" filminde, Nicole Kidman, Lucas Till, Mia Wasikowska, Matthew Goode ve Dermot Mulroney izleyici karşısına çıkacak. ABD-İngiliz ortam yapımı korku-dram türündeki filmin senaryosunu Wentworth Miller kaleme aldı.



Filmde, babasının ölümünün ardından annesiyle kalan India'nın ilk kez gördüğü amcasıyla yaşadığı korku ve öfkeden doğan ilişki konu ediliyor.

ABD yapımı "İntikam Benim" filmi, aksiyonseverleri salonlara çekmeyi hedefliyor. Yönetmen koltuğunda Niels Arden Oplev'in oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Colin Farrell, Terrence Howard, Noomi Rapace, Dominic Cooper ve Isabelle Huppert yer alıyor.



Senaristliğini J.H. Wyman'ın yaptığı filmin konusu şöyle: Victor, patronu yüzünden ölen karısı ve kızının intikamını almaya çalışan New York'un yeraltı suç örgütü liderinin sağ kolu olan cesur bir infazcıdır. Patronu gizemli bir katil tarafından tehdit edilince Victor da detektifliğe soyunur. Bu sırada eski kurbanlardan biri olan Beatrice ise Victor'u baştan çıkarmaya ve ona şantaj yapmaya çalışır. Beatrice ile Victor'ın aralarındaki kimya onları şiddetli sonuçlara yol açan öç almaya sürükler.

Yönetmenliğini Steven Soderbergh'in yaptığı "Acı Reçete" filminde Channing Tatum, Jude Law, Catherine Zeta-Jones ve Rooney Mara rol alıyor.



Senaryosunu Scott Z. Burns'un kaleme aldığı ABD yapımı dram-gerilim türündeki filmde, kocası hapse girdikten sonra depresyona giren kadına, psikiyatristinin tedavisi için verdiği yeni bir ilacın hayatını nasıl değiştirdiği ve eşi ile ilişkisini ne yönde etkilediği anlatılıyor.

Avusturya yapımı "Kuma" filminini Umut Dağ yönetti.



Begüm Akkaya, Vedat Erincin, Nihal G. Koldas, Murathan Muslu'nun izleyici karşısına çıkacağı dram türündeki filmin konusu şöyle: İç Anadolu'nun bir köyünde yaşayan Ayşe, gelin olarak Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gider. Ailenin annesi Fatma, üzerine kuma getirilmesine razıdır. Hatta bu onun fikridir, zira pençesine yakalandığı kansere yenik düştüğü anda eşinin ve çocuklarının emin ellerde olduğunu bilmek ister. Fakat ailenin iki kızı, neredeyse kendileriyle yaşıt olan kumayı kabullenmeye yanaşmazlar. Fakat kısa bir süre sonra beklenmedik bir gelişme, ailenin tüm dengelerini alt üst eder.

Haftanın yerli yapımlarından "Hile Yolu" filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Kana'nın yaptı. Polisiye türündeki filmde, Murat Şen, Ozan Bilen, Mazlum Kiper, Ali Savaşçı, Serkan Yakan rol alıyor. Filmde, azınlıklara yönelik cinayetler işleyen suç örgütünün iki üyesinin başından geçen olaylar konu ediliyor.





Yönetmenliğini ve senaristliğini Erden Kıral'ın üstlendiği "Yük" filminin oyuncu kadrosunda Tülin Özen, Nadir Sarıbacak, Tansu Biçer, Sinan Demirer ve Suzan Genç rol alıyor. Dram türündeki filmde, işlediği cinayet sonrası bir maden ocağına saklanan Cemal'in yaşadıkları izlenebilecek.





Komedi türündeki "(Q)üfür" filmi, komediseverleri salonlara çekmeyi amaçlıyor. Yönetmeniliğini Gani Rüzgar Şavata ve Mustafa Delazi'nin yaptığı filmde, Ayşen Gruda, Leyla Bilginel, Havin Funda Saç, Ahmet Satılmış ve Sinan Benger kamera karşısına geçti. Filmde, 28 Şubat süreci mizahi bir dille anlatılıyor.



