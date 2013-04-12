Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

49. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yönetmen, En İyi İlk Film, En İyi Sanat Yönetmeni ve SİYAD Ödülleri'ne layık görülen "Zerre" bu hafta gösterime giriyor.

Erdem Tepegöz'ün yazıp yönettiği filmde, Jale Arıkan, Suat Oktay Şenocak, Ali Beyat, Sencar Sağdıç ve Özay Fecht izleyici karşısına çıkarken, filmde, Zeynep isimli kadının, küçük kızı ve annesiyle büyük şehirde kendi ayakları üzerinde kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor.

Türk siyasi tarihinin farklı açıdan ele alındığı "Atatürk'ün Fedaisi Topal Osman: Cumhuriyete Giden Yol" izleyicilerle buluşacak.



Yönetmenliğini ve senaristliğini Atilla Akarsu'nın üstlendiği filmde, Bülent Polat, Orhan Kılıç, Ali Yaylı, Özcan Varaylı ve İbrahim Yazıcı rol alıyor. Dram türündeki filmde, gönüllü olarak katıldığı Balkan Savaşı'nda bacağından yaralanan ve "Topal Osman"ın, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi'nde ve İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesinin ardından verdiği mücadele anlatılıyor. Filmde, "Topal Osman"ın, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Muhafız Alayı Komutanlığı'na getirilmesi sonrası yaşananlar ve dönemin diğer gelişmeleri de izlenebilecek.



