Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta Hükümdar Ziyad Han'ın oğlu ile keşişin kızının imkansız aşkını konu alan ''Mahmut ile Meryem'', sinemaseverlerle buluşacak.



Yönetmenliğini Mehmet A. Öztekin'in senaryosunu Yerkan Kahraman ve Eşref Dinçer'in yazdığı filmde, Aras Bulut İyinemli, Cemal Hünal, İlker Kızmaz, Polat Bilgin ve Tomris İncer rol alıyor. Gence hükümdarı Ziyad Han'ın Müslüman oğlu Mahmut ve keşişin kızı Meryem'in imkansız aşkını konu alan filmde, sevginin, insanı hırstan ve benlikten kurtaracak tek yol olduğu anlatılıyor.

<br /> <br /> İsmail Baki Tuncer'in televizyonda fenomen haline gelen tiplemesi ''<strong>Sabit Kanca</strong>'' ise aynı isimli filmle beyaz perdeye taşındı. Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Mestçi'nin üstlendiği komedi türündeki filmde, Sinan Çalışkanoğlu, İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın, Halil Sezai, Ahmet Yüksel Or izleyici karşısına çıkacak. <br />

<br /> <br /> Bu hafta vizyona girecek Amerika-Fransa ortak yapımı ''<strong>Yolda</strong>'' filminin yönetmen koltuğunda Walter Salles oturuyor. Dram türünde filmin oyuncuları arasında Kristen Stewart, Kirsten Dunst, Viggo Mortensen, Amy Adams ve Steve Buscemi yer alıyor.

<br /> <br /> Aksiyon ve dram türündeki ''<strong>Dev Avcısı Jack</strong>'' filminin yönetmenliğini Bryan Singer yaptı. Oyuncuları arasında Ewan McGregor, Bill Nighy, Eleanor Tomlinson, Ian McShane ve Stanley Tucci'nin yer aldığı filmin senaryosunu Christopher McQuarrie, Dan Studney ve Darren Lemke yazdı.

<br /> <br /> Bart Layton'un yönetmen koltuğuna oturduğu ''<strong>Hayat Avcısı</strong>'' isimli belgesel türündeki filmin oyuncu kadrosunda Charlie Parker, Cathy Dresbach, Anna Ruben, Alan Teichman ve Amparo Fontanet yer alıyor.