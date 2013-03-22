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Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 2'si yerli, 6 film vizyona girecek

22 Mart 2013 11:21

Bu hafta Hükümdar Ziyad Han'ın oğlu ile keşişin kızının imkansız aşkını konu alan ''Mahmut ile Meryem'', sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Mehmet A. Öztekin'in senaryosunu Yerkan Kahraman ve Eşref Dinçer'in yazdığı filmde, Aras Bulut İyinemli, Cemal Hünal, İlker Kızmaz, Polat Bilgin ve Tomris İncer rol alıyor.  Gence hükümdarı Ziyad Han'ın Müslüman oğlu Mahmut ve keşişin kızı Meryem'in imkansız aşkını konu alan filmde, sevginin, insanı hırstan ve benlikten kurtaracak tek yol olduğu anlatılıyor. 

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