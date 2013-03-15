Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Çanakkale Savaşı'nı konu alan "Çanakkale Yolun Sonu" adlı film, Türkiye ile aynı anda 25 ülkede sinemaseverlerle buluşacak .

Genel yönetmenliğini Serdar Akar'ın, yönetmenliğini Kemal Uzun'un üstlendiği Çanakkale Savaşı'nı konu alan "Çanakkale Yolun Sonu" filmi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 98. Yıl Dönümü haftası dolayısıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Film, Türkiye ile aynı anda Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre, Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 25 ülkede gösterime girecek.

Yönetmen Osman Sınav'ın senaryosunu da kaleme aldığı yeni filmi "Aşk Kırmızı", haftanın ilgi çeken filmlerinden... Nurgül Yeşilçay (Nazlıgül), Tayanç Ayaydın (Ferhat), Ezgi Asaroğlu (Zeynep) ve Teoman Kumbaracıbaşı'nın (Şahin) baş rollerini paylaştığı film, iç içe geçen aşk hikayesini konu alıyor.

Reha Erdem'in hem yönetmenlik koltuğunda oturduğu hem de senaryosunu yazdığı "Jin" de bu hafta vizyona girecek. Deniz Hasgüler, Onur Ünsal, Sabahattin Yakut ve Yıldırım Şimşek'in rol aldığı film, terör örgütünden kaçan bir kızın hikayesini anlatıyor.

"Testere" serisinin 2, 3 ve 4. filmlerinin yönetmeni Darren Lynn Bousman'ın senaryosunu da yazdığı '"Şeytanın Ormanı/The Barrens" vizyona girecek. Stephen Moyer, Mia Kirshner, Allie MacDonald, Peter DaCunha, David Keeley'in rol aldığı filmde, mitlere dayanan korku dolu bir hikaye konu ediliyor.

Ödüllü yönetmen Julia Loktev'in yeni filmi "Yalnız Gezegen/The Loneliest Planet", haftanın yeni filmleri arasında. Gael Garcia Bernal ve Hani Furstenberg'in baş rolleri paylaştığı film, Locarno, Toronto, New York'taki çok festivalde beğeniyle karşılandı.

Yönetmen Veronica Fernandez imzası taşıyan "Hazine Avcısının Maceraları/Tad The Lost Explorer" adlı filmin senaryosunu Veronica Fernandez, Jordi Gasull, Neil Landau, Javier Lopez Barreira, Gorka Magallon, Ignacio del Moral ve Diego San Jose kaleme aldı.