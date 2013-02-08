Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Yönetmenliğini Steven Spielberg'ın yaptığı ''Lincoln'' bu hafta vizyona girecek.

Vizyona girecek olan filmlerden Steven Spielberg imzasını taşıyan ''Lincoln'' ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln'un yaşamından kesitler aktarıyor.

Yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı ''Lincoln'' filminin senaryosu John Logan ile Tony Kushner'a ait.

Tommy Lee Jones, Sally Field ve Daniel Day-Lewis'ın rol aldığı biyografi filminde, 1861-1865 arasında yaşanan iç savaşa öncülük eden ABD'nin 16. Başkanı Lincoln'un yaşadıkları ve bu savaşı sonlandırma isteği konu ediliyor.

Mutlu Aile Defteri

Haftanın yerli yapımı ''Mutlu Aile Defteri'' filminin yönetmen koltuğunda Nihat Durak oturuyor.

Senaryosunu Ali Demirel, Volkan Sümbül ve Emre Özdür'un yazdığı filmde, Binnur Kaya, Büşra Pekin, Tuncel Kurtiz, İlker Aksum ve Öner Erkan izleyicilerin karşısına çıkacak.

Zero Dark Thirty

Yönetmenliğini Oscar ödüllü Kathryn Bigelow'ın üstlendiği ''Zero Dark Thirty'' filmi, senaryosunu Mark Boal kaleme aldı.

Tepelerin Ardında

Cristian Mungiu'nin yönettiği ''Tepelerin Ardında'' filminde, Doru Ana, Luminita Gheorghiu, Liliana Mocanu ve Dionisie Vitcu rol alıyor.

Penguen Kral

Yapımcılığını Anthony Geffen ve Sias Wilson'ın üstlendiği ''Penguen Kral'' isimli belgesel filminde ise genç ve sevimli bir penguenin zaferlerle dolu epik hikayesi beyaz perdeye taşındı.