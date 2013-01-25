Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?



NO

1988’de Şili’nin başındaki diktatör Pinochet, uluslararası baskılar sonucunda başkanlık sürecine dair bir halk oylamasına gider.

Ülke, Pinochet’nin iktidarını sekiz yıl daha uzatmasına oy verecektir.

Muhalefet liderleri kampanyaları için genç reklâmcı olan René Saavedra’yı kendileriyle çalışmaya ikna eder.

Bütün zorluklara rağmen, Saavedra ve takımı, hem iktidarı hem de muhalefeti şaşırtan bir plân yapar.

Filmde Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro, Richard Dreyfuss ile Alfredo Castro rol alıyor.



G.D.O. Kara Kedi

Murat Aslan’ın yönettiği ve Şafak Sezer, Serkan Şengül, Volkan Başaran ile Seda Yıldız’ın oynadığı "G.D.O. Kara Kedi" bu hafta vizyona giren tek yerli yapım.

Anne ve babası rahmetli olmuş olan Gürkan’ın, kardeşleri Duran ve Orhan’dan başka kimsesi yoktur.

Duran, sevdiği kızı düğün günü kaçırır. Orhan her zamanki gibi pilâv satmaktadır. Müşterilerine sipariş götürürken mafya kuryesi Cengiz’le çarpışır. Sivil polislerden kaçmakta olan Cengiz elmasları, Orhan’ın önlüğüne bırakır. Bir yanda, peşine düşen kızın abileri, diğer yanda mafya babası.

Parker

Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis ile Nick Nolte’un oynadığı "Parker"ın yönetmeni Taylor Hackford.

Parker, imkânsız gibi görünen soygunları gerçekleştirme konusunda uzmandır. Büyük soyguna katılmayı reddedince soyguncular Parker’a cephe alırlar ve onu ıssız bir yolun ortasında bırakırlar.

Büyük soyguna katılmayı reddedince soyguncular Parker’a cephe alırlar ve onu ıssız bir yolun ortasında bırakırlar.

Çeteden intikam almaya and içen ve Palm Beach’e gelen Parker yeni tanıştığı Leslie’den yardım alır.

Genç kadının yardımıyla çetenin son soygunundan haberdar olur ve ganimetlere el koymak için plân yapar.



Zarafa

Remi Bezançon ve Jean Christophe Lie’ın yönettiği Zarafa'da Burak Özçivit’in seslendirme yapıyor.

10 yaşındaki Maki ile Fransa kralına hediye olarak gönderilen öksüz Zürafa’nın ebedi dostluk hikâyesi. Hassan, Mısır kralı tarafından küçük öksüz Zürafa’yı Fransa’ya götürmekle görevlendirilir.

Ama Maki, küçük Zürafa’nın annesine söz verdiğinden, hayatını riske atmak anlamına gelse de, Hassan’ın bu görevini yerine getirmesini önlemek, Zürafa’yı yeniden doğduğu topraklara götürmek için her şeyi göze alır.



Mutluluk

Doris Dörrie'nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Alman yapımı “Mutluluk” filminde, Türk oyuncular Hülya Duyar ve Aykut Kayacik'ın yanı sıra Alba Rohrwacher, Andrea Sawatzki ve Maren Kroymann izleyici karşısına çıkıyor.

Berlin'de yaşayan ve birbirinden çok ayrı hayatlar süren iki gencin olası birliğinin hikayesi niteliğindeki film, savaş mültecisi olup fahişelik yapan Irina ile evsiz bir serseri olan Kalle'nin karşılaştıklarında birbirlerinden utanmalarına ve şüphe etmelerine rağmen aşık olması işleniyor.

Irina, savaş mültecisi olup fahişelik yapan bir kadın, Kalle ise evsiz bir serseridir. Birbirlerine aşık olurlar ve Irina’nın da ofis olarak kullanabileceği bir apartman dairesi tutarlar.

Bir gün Irina’nın müşterilerinden biri evde ölür ve Irina panik içinde kaçar.

Kalle eve döndüğünde cesedi görür ve kurulan bu mutluluğu bozmamak için ne gerekiyorsa yapmaya karar verir.



Kahraman Maymun

Jan Rahbek’in yönettiği ve Mille Lehfeldt, Toke Lars Bjarke, Rune Tolsgaard ile Jess Ingerslev’in seslendirdiği animasyon filmi çocukları cezbedecek

Okyanustaki bir adada yaşayan maymun Marco, her ne kadar kendisini heyecan dolu maceraların başkahramanı olarak hayal ediyor olsa da, adada hiçbir serüven yaşayamamaktadır.

Adada yaşayan güzeller güzeli bir maymun olan Lulu’nun kalbini de ancak bir kahramanlık yaparak kazanacağını düşünen Marco için aradığı fırsat hiç ummadığı bir anda çıkagelir.