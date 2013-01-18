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Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta 1'i yerli, 3 yeni film vizyona girecek

18 Ocak 2013 09:15

Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın yaptığı komedi ve romantik türündeki "Celal ile Ceren"de Şahan Gökbakar ile Ezgi Mola'nın yanı sıra Dilşah Demir, Gökçen Gökçebağ, Çağlar Salman ve Timur Kunt rol alıyor.

Şahan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı "Herkesin bir Ceren'i vardır" sloganlı film, 6 yıldır birlikte olan sevgililerin ayrıldıktan sonra yaşadığı deneyimlerin öyküsünü mizahi dille beyaz perdeye taşıyor.

Film, Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik" serisinden sonra oynadığı ikinci film olma özelliğini taşıyor.


Bir korku bir gerilim


Vizyona giren 2 yabancı filmden, yönetmenliğini Allen Hughes'ın yaptığı "Bitik Şehir" de Russell Crowe ile Oscar ödüllü Catherine Zeta-Jones'un yanı sıra Mark Wahlberg, Natalie Martinez ve Barry Pepper rol alıyor.

Kanada ile İspanya ortak yapımı olan korku ve gerilim türündeki "Mama"nın yönetmenliğini ise İspanyol sinemacı Andres Muschietti yaptı. Anne ve babası ormanın derinliklerinde öldürülen iki kız kardeşin hikayesinin anlatıldığı filmin senaryosu, yönetmenin yanı sıra Neil Cross'un da imzasını taşıyor.

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