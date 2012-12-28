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Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta hangi filmler var

Bu hafta, biri yerli altı film vizyona girecek

28 Aralık 2012 12:52

Oscar ödüllü Robert De Niro 'Medyum' filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkacak. Tolstoy'un eserinden uyarlanan 'Anna Karenina', 'Aşk' ve 'Kıyamet Günü' haftanın dram filmleri, 'Pi'nin Yaşamı' neşeli ve heyecan verici bir film izlemek isteyenlere hitap ediyor. Haftanın tek yerli filmi 'Dönüşüm: HTR2B' ise ilaç denemelerinin kobaylar üzerindeki etkilerini fantastik bir kurguyla izleyici karşısına çıkaracak.
 

Medyum


Başrollerini Robert De Niro, Elizabeth Olsen ve Sigourney Weaver'in paylaştığı yapımın, yönetmenliğini ve senaristliğini üçüncü uzun metrajlı işine imza atan İspanyol yönetmen Rodrigo Cortes üstleniyor. 

Film emekli doktor Margaret Matheson ve asistanı Tom Buckley ruh çağırma, psişik güçler, telepati gibi metafizik olaylarla ülke gündemine gelen ve büyük paralar kazanan medyumlara açtıkları savaşı anlatıyor.
 
 

Anna Karenina

 

Tolstoy'un ölümsüz romanından uyarlanan filmin konusu: Anna Karenina, erkek kardeşi Oblonsky'den evliliğini kurtarmasına yardım etmesine dair aldığı mektup üzerine Moskova'ya hareket eder. Karenina ve bu yolculuk esnasında tanıştığı Kontes Vronsky'yi karşılamaya gelen oğlu Vronsky arasında bir çekim oluşur. Fakat Karenina evlidir ve Rus sosyetesi içinde önemli bir konumdadır. Anna, karşı koyamadığı bir aşka doğru sürüklenirken, Vronsky'den kaçıp St. Petersburg'a ve aile yaşantısına dönmesi, ne hakkında çıkan dedikoduları engelleyebilir ne de yüreğinde duyduğu aşkı. Bu arada eşi Karenin, Anna'yı uyarır. Söylentiler halkın gözünde bir skandala yol açmıştır.
 
 

Kıyamet Günü

 

Yönetmenliğini Juan Antonio Bayona'nın yaptığı 'Kıyamet Günü'nde, 2004'te yaşanan tsunami felaketinden kurtulmayı başaran bir ailenin gerçek hikayesinden esinleniliyor. Filmin başrollerinde Naomi Watts ve Ewan McGregor bulunuyor. 
 

Aşk


Pi'nin Yaşamı

 

Oscarlı sinemacı Ang Lee'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'Pi'nin Yaşamı'nın başrollerinde Suraj Sharma, Tobey Maguire, Irrfan Khan ve Adil Hussain rol alıyor. 
 
Filmin Konusu: Hindistan'dan Kanada'ya giden ve içinde hemen hemen her tür canlının bulunduğu geminin trajik şekilde batmasından sonra sadece bir can kurtaran filikası, uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nun ortasında kalır. Filika sayesinde hayatta kalmayı başarabilenler; bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve 'Pi' adlı 16 yaşında Hintli bir çocuktur. Pi'nin hayvanat bahçesi işleten ve hayvanlarıyla göç yoluna koyulan ailesi, batan gemide yaşamını kaybetmiştir. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta, zayıf bir sandalda, yanındaki hayvanlarla hayatta kalma savaşı verir. Keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmemeye çalışan Pi, bir zaman sonra Bengal kaplanıyla teknede baş başa kalmıştır.
 


Dönüşüm: HTR2B

 

Osman Evren Tolga'nın yönettiği 'Dönüşüm: HTR2B'nin oyuncu kadrosunda, Serkan Altunorak, Veda Yurtsever İpek, Ahmet Somers, Damla Özen, Teoman Kumbaracıoğlu, Canan Maktal ve Tuğrul Tülek gibi isimler bulunuyor.
 
Film ilaç firmalarıın ürettikleri ilaçları piyasaya sürmeden, üçüncü dünya ülkelerinde kobay olarak kullanmalarını,  bir gün kobayların, yasa dışı bir klinikten kaçmalarını konu ediniyor.
 

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