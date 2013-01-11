Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Sinemalarda bu hafta Efsane Beşli, Kanunsuzlar, Entrika, Düşler Diyarı, Karaoğlan adlı filmler gösterime giriyor.

Efsane Beşli

Yazar William Joyce'un ünlü çocuk kitapları serisinden uyarlanan "Efsane Beşli"nin yönetmenliğini Peter Ramsey üstleniyor. Filmin orijinal seslendirme kadrosunda Chris Pine, Hugh Jackman, Alec Baldwin, Jude Law ve Isla Fisher yer alıyor.



Kanunsuzlar

Yönetmenliğini John Hillcoat'ın yaptığı "Kanunsuzlar" filminde, Shia Labeouf ve Gary Oldman'nın yanı sıra Tom Hardy, Guy Pearce ve Mia Wasikowska rol alıyor.

2012 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan dram ve aksiyon türündeki yapımda, kaçakçılıkla nam salmış Bondurant kardeşlerin gerçek hikayesi anlatılıyor.



Entrika

Senaristliğini ve yönetmenliğini Nicholas Jarecki'nin üstlendiği "Entrika"da, ünlü oyuncu Richard Gere, Susan Sarandon ile Tim Roth rol alıyor.



Düşler Diyarı

Yönetmenliğini Benh Zeitlin'in yaptığı, "Düşler Diyarı" adlı Dram ve fantastik türünde filmde, Quvenzhane Wallis, Joseph Brown, Nicholas Clark, Henry D. Coleman ve Philip Lawrence rol alıyor.

Karaoğlan

Karaoğlan çizgi romanlarının günümüz teknikleriyle yeniden sinemaya uyarlanmış hali olan "Karaoğlan" filminin yönetmenliğini Kudret Sabancı üstleniyor. Filmde, Özlem Yılmaz, Turgay Tanülkü, Müge Boz, Hasan Yalnızoğlu ve Hakan Karahan rol alıyor.

Film, 400'e yakın kopya ile gösterime girecek.