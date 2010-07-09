T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta

Bu hafta sinemaseverleri iki yeni film bekliyor.

09 Temmuz 2010 03:00

T24 - Bu hafta sinemaseverleri iki yeni film bekliyor. Psikolojik gerilim filmi Atom Egoyan'ın yönettiği 'Büyük Hata' ve Cruise ile Diaz'ın aynı filmde buluştuğu macera-komedi Geve ve Gündüz aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.

Atom Egoyan'ın yönettiği ve Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried ile Max Thieriot'nun oynadığı ''Büyük Hata/Chloe'' aşk ve ihanet çerçevesinde gelişen olayları anlatıyor.

Catherine'in gerilimli aşk ilişkisi anlatan filmin konusu şöyle:

''David, uçağını kaçırınca, eşi Catherine'in hazırladığı sürpriz doğum günü partisini de kaçırır. Ertesi sabah, David'in telefonundaki mesajı gören Catherine'in korkuları artar. Başarılı gözüken çiftin araları gün geçtikçe bozulmaya başlar. David'in başka bir kadınla ilişkisi olduğundan şüphelenen Catherine, Chloe'yi David'in sadakatini test etmesi için kiralar ve tehlike daha da artar.''


'Gece ve Gündüz/Knight and Day'

James Mangold'un yönettiği ve Tom Cruise, Cameron Diaz, Pater Sarsgaard ile Jordi Molla'nın oynadığı ''Gece ve Gündüz/Knight and Day'', aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.

Komedi unsurlarının da ön plana çıktığı filmin özeti kısaca şöyle:

''Yalnız bir kadın olan June, oldukça sıradan bir yaşam sürüyordur. Kız kardeşinin evliliği için hazırlık yapan June, tesadüf eseri bir süper ajan olan Milner ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir dizi maceranın içine düşer. Ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.

Dünyayı turlayarak süren maceraları, çakışan yolları, son dakika kaçışları, sahte kimlikleri ve baş döndürücü romantik problemleriyle labirente dönüşen hayatlarında June ve Milner, sadece birbirlerine güvenebileceklerini fark eder.''


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24