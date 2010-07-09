Sinemalarda bu hafta

T24 - Bu hafta sinemaseverleri iki yeni film bekliyor. Psikolojik gerilim filmi Atom Egoyan'ın yönettiği 'Büyük Hata' ve Cruise ile Diaz'ın aynı filmde buluştuğu macera-komedi Geve ve Gündüz aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.





Atom Egoyan'ın yönettiği ve Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried ile Max Thieriot'nun oynadığı ''Büyük Hata/Chloe'' aşk ve ihanet çerçevesinde gelişen olayları anlatıyor.



Catherine'in gerilimli aşk ilişkisi anlatan filmin konusu şöyle:



''David, uçağını kaçırınca, eşi Catherine'in hazırladığı sürpriz doğum günü partisini de kaçırır. Ertesi sabah, David'in telefonundaki mesajı gören Catherine'in korkuları artar. Başarılı gözüken çiftin araları gün geçtikçe bozulmaya başlar. David'in başka bir kadınla ilişkisi olduğundan şüphelenen Catherine, Chloe'yi David'in sadakatini test etmesi için kiralar ve tehlike daha da artar.''





'Gece ve Gündüz/Knight and Day'



James Mangold'un yönettiği ve Tom Cruise, Cameron Diaz, Pater Sarsgaard ile Jordi Molla'nın oynadığı ''Gece ve Gündüz/Knight and Day'', aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor.



Komedi unsurlarının da ön plana çıktığı filmin özeti kısaca şöyle:



''Yalnız bir kadın olan June, oldukça sıradan bir yaşam sürüyordur. Kız kardeşinin evliliği için hazırlık yapan June, tesadüf eseri bir süper ajan olan Milner ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir dizi maceranın içine düşer. Ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.



Dünyayı turlayarak süren maceraları, çakışan yolları, son dakika kaçışları, sahte kimlikleri ve baş döndürücü romantik problemleriyle labirente dönüşen hayatlarında June ve Milner, sadece birbirlerine güvenebileceklerini fark eder.''





