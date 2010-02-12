Sinemalarda bu hafta...

T24

Recep İvedik 3

RECEP İVEDİK 3 FRAGMANI

ŞİİR DİLİYLE AŞK



SEVGİLER GÜNÜ

Togan Gökbakar'ın yönettiği ve Mehmet Yumurtacı, Sevim Yatlılar, Şahan Gökbakar ile Zeynep Çamcı'nın oynadığı ''Recep İvedik 3'' haftanın tek komedi ve yerli filmi olarak öne çıkıyor.Recep İvedik'in yeni maceralarını anlatan filmin konusu şöyle:''Babaannesinin ölümünden sonra Recep İvedik, depresyon belirtileri göstermektedir. Bu hali sürerken hayatına uzak akrabası Zeynep girer. Zeynep, İstanbul'da üniversiteye gideceğinden bir süre Recep'in evinde yaşayacaktır. İkisi beraber koşu, karate yaparlar, tiyatroya giderler. Ancak Recep'in sıkıntısı geçmez. Ta ki Zeynep bir gün ona hiç yaşamadığı bir şey yapıncaya kadar.''Altın Palmiye sahibi tek kadın yönetmen olarak anılan Oscarlı yönetmen Jane Campion'ın yeni filmi ''Parlak Yıldız/Bright Star'', yönetmenin en iyi filmi olarak gösteriliyor.25 yıllık hayatına 3 şiir kitabı sığdırmayı başarmış olan ve veremden ölen ünlü İngiliz şair John Keats'in yaşamının son yıllarını ve bu esnada moda öğrencisi Fanny Brawne'la yaşadığı aşkı anlatan film, 2009 Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye adayı oldu.Ben Whishaw, Abbie Cornish, Kerry Fox ile Paul Schneider'in oynadığı ve 1818 yılının Londra'sının hemen dışında geçen filmin konusu özetle şöyle:''Henüz 23 yaşındaki şair Keats, genç komşuları, moda öğrencisi Fanny Brawne'la gözlerden ırak bir ilişkiye girer. Birbirlerine bağlılıkları güçlenir, aşkları alevlenirken bazı engelleri aşmaları gerekir. Bu engeller, Fanny'nin annesi, Keats'in en yakın arkadaşı Brown ve genç şairin amansız hastalığıdır.''Garry Marshall'ın yönettiği ve Jessica Alba, Jessica Biel, Bradley Cooper ile Eric Dane'in oynadığı ''Sevgililer Günü/Valentine's Day'', bir grup Los Angeles sakininin birbirine geçmiş hikayelerini konu alıyor.Filmde, kahramanlar, Sevgililer Günü'nün romantizmi içinde, kendi hayatlarında o güne kadar fark etmedikleri önceliklere yer vermeleri gerektiğini görüyor.