Sinemalarda bu hafta...

Bu hafta 2'si yerli 7 film gösterime girdi.



Kim kiminle nerede



Woody Allen'ın yönettiği ve Ed Begley Jr, Patricia Clarkson, Larry David ile Conleth Hill'ın oynadığı ''Kim Kiminle Nerede/Whatever Works'', kuantum mekaniği, evlilik, deha, aldatma ve cinsel uyanışlar hakkında bir komedi özelliği taşıyor. Allen'in farklı bakış açısını ortaya koyan filmin konusu şöyle:



''Bir zamanlar fizik profesörü olan Boris, dünyanın patlayacağını düşünen, kendini dev aynasında gören ve tüm insanlığa karşı hissettiği nefreti gizlemeyen tuhaf bir adamdır. Bir gün yolu güneyli saf kız Melody St. Ann Celestine ve tutucu ailesiyle kesişir.''





Paranormal Activity



Oren Peli'nin yönettiği ve Katie Featherston, Micah Sloat, Mark Fredrichs ile Ashley Palmer'ın oynadığı ''Paranormal Activity'', haftanın korku filmi olarak öne çıkıyor. Korku ve gerilim filmi sevenleri sinema salonlarına çekeceği tahmin edilen filmin konusu özetle şöyle:



''Genç, orta gelirli bir çift, iki katlı evlerine taşındıktan bir süre sonra özellikle geceleri giderek artan şiddetle kendini gösteren, rahatsız edici birtakım ses ve olaylara tanık olmaya başlar. Özellikle de uykuda oldukları sırada.''





Aklı Havada



Jason Reitman'ın yönettiği ve George Clooney, Vera Farmiga, Jason Bateman ile Melanie Lynskey'nin oynadığı ''Aklı Havada/Up In The Air'', romantik-komedi sevenlere hitap ediyor. Beklenmedik bir anda ortaya çıkan aşkı anlatan filmin konusu şöyle:



''Ryan, bütün iş yaşamını şehirden şehre iş seyahatlerinden ibaret olan bir şirket elemanıdır. Çalıştığı şirketin seyahat bütçesini küçültmesi üzerine Ryan kendini beklenmedik bir mücadele içinde bulur. Tam da rüyalarını süsleyen seyahat tutkunu kadınla yeni tanışmışken, çalıştığı şirket tasarruf önlemlerini gerekçe göstererek, bundan sonra daha az seyahat etmesini uygun bulmaktadır.''





Sherlock Holmes



Guy Ritchie'nin yönettiği ve Robert Downey Jr, Jude Law, Rachel McAdams ile Mark Strong'un oynadığı ''Sherlock Holmes'', maceraseverlerin ilgisini çekeceğe benziyor.



Arthur Conan Doyle'un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes'un dinamik yeni uyarlamasında Holmes ve cesur ortağı Watson en son maceralarına atılır. Dövüş tekniklerini, efsanevi zekası gibi silah olarak kullanan Holmes, bu macerasında ülkesini yok edebilecek ölümcül bir komployu aydınlatmak için yeni bir düşman ile savaşır.





Gelecekten Bir Gün



Boğaçhan Dündar'ın yönettiği ve Hayrettin Karaoğuz, Hande Subaşı, Rasim Öztekin ile Neco'nun rol aldığı ''Gelecekten Bir Gün'' adlı romantik komedi filminde, intihar eden bir gencin başına gelen olaylar anlatılıyor. Filmin konusu şöyle:



''Hayatı boyunca yaşadığı tüm aksiliklerden dolayı çok şanssız olduğuna inanan Tolga, işinden de kovulunca, platonik aşkına kavuşma ihtimalinin de kalmadığına inanarak intihar eder. Melekler kendisine ceza olarak eğer intihar etmemiş olsaydı gelecekte nasıl bir hayatının olacağını gösterir. Bunun üzerine Tolga'nın hayatında olağanüstü bir komedi ve aşk başlar.''





Kaptan Feza



Ümit Ünal'ın yönettiği ve Hakan Karahan, Ahmet Mümtaz Taylan, Meral Okay ile Mine Tugay'ın oynadığı ''Kaptan Feza'', bir Yeşilçam aktörü olan babasına tıpatıp benzeyen Ömer'in yaşamını konu alıyor.



Ömer'in, 6 yaşında küçük bir kızı olan Asu ile yollarının kesişmesi ve kızın onu gerçekten uzay kahramanı ''Kaptan Feza'' zannetmesi ile başlayan senaryo, aslında bir mafya tetikçisi olan Ömer'in küçük kızın hayallerini yıkmamak için bir uzay kahramanı gibi davranması ile devam ediyor.





Pıtırcık



Laurent Tirard'ın yönettiği ve Maxime Godart, Valerie Lemercier, Kad Merad ile Sandrine Kiberlain'in oynadığı ''Pıtırcık-Little Nicholas'', bir çocuğun gözünden yetişkinlerin dünyasına bakıyor. Filmin konusu kısaca şöyle:



''Pıtırcık, hayatından memnundur. Onu seven bir ailesi, arkadaşları vardır. Ancak bir gün her şey değişir. Pıtırcık, anne ve babasının konuşmalardan yeni bir kardeşi olacağı anlamını çıkarır ve paniğe kapılır. Herkes yeni gelen bebeği daha çok sevecek ve artık ailesi onunla ilgilenmeyecektir. Pıtırcık, ailesinin kendisinden vazgeçmemesi için çeşitli taktikler uygulamaya başlar.''