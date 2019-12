Sinemalarda bu hafta

This Is It

Konak

Kolpaçino

Korku (Dread)

Öyle ansızın fani dünyadan göçüp gitse de, kral kendine yakışır bir veda ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Malum şu çok yorulduğu Londra konseri provalarında çekilen kamera arkası görüntülerden oluşturulan belgesel, bir nevi onun son konseri niteliğinde. Tabii insanın içini garip bir hüzün kaplıyor. Ama işte efsane boşuna olunmuyor, yine 'Mayki' bırak hüznü şarkıya eşlik et modunda bizi teselli etmeyi başarıyor.Yönetmen: Kenny OrtegaTür: BelgeselAltı üniversite öğrencisi ödev yapmak uğruna yola çıkar, tabii bakım yaptırmayı hiç akıl ettirmedikleri için otomobilleri bozulur ve bir konakta mahsur kalırlar... Konudan da anlaşılacağı gibi bildik gençlik korku filmi klişeleri üzerine inşa edilmiş bir yapım var karşımızda. Lakin film buna rağmen, korku gerilimden çok iyi bir komedi potansiyeli taşıyor.Yönetmen: Cem AkyoldaşOyuncular: Almeda Abazi, Kerem Fırtına, Sevil Uyar, Paşhan Yılmazel, Damla Debre, Ogün Kaptanoğlu, Öykü Akay, Melahat Abbasova, Gökhan ÇelebiTür: Gençlik, korkuÖyle sert bir mafya filmi beklentiniz olmasın; Kolpaçino bir mafya komedisi. Biraz ticari kaygılarla kotarılmış, Şafak Sezer'in performansına bel bağlayan film vasatı aşamıyor. Lakin beklentinizi düşük tutarsanız tebessüm etme şansınız olabilir!Yönetmen: Atıl İnaçOyuncular: Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Hakan Ural, Ali Sürmeli, Ali ÇatalbaşTür: KomediHaftanın diğer korku filmi... Bu filmde yine öğrenci gençler başrolde... Onların ödevi ise insanların en çok nelerden korktuğunu araştırmak. Tabii bu araştırmanın pek de sağlıklı sonuçlar vermediğini tahmin edebilirsiniz. Gençler işte, kanları kaynıyor!Yönetmen: Anthony DiBlasiOyuncular: Jackson Rathbone, Shaun Evans, Hanne Steen, Laura DonnellyTür: Korku