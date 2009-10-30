T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sinemalarda bu hafta

Michael Jackson'ın kamera arkası görüntülerden oluşturulan This Is It belgeseli gösterimde. Bir mafya komedisi olan Kolpaçino'nun yanında Konak ve Korku da vizyonda.

30 Ekim 2009 02:00

Michael Jackson'ın Londra konseri provalarında çekilen kamera arkası görüntülerden oluşturulan This Is It belgeseli gösterimde. Bir mafya komedisi olan Kolpaçino'nun yanında Konak ve Korku da vizyonda.



This Is It
Öyle ansızın fani dünyadan göçüp gitse de, kral kendine yakışır bir veda ile hayranlarının karşısına çıkıyor. Malum şu çok yorulduğu Londra konseri provalarında çekilen kamera arkası görüntülerden oluşturulan belgesel, bir nevi onun son konseri niteliğinde. Tabii insanın içini garip bir hüzün kaplıyor. Ama işte efsane boşuna olunmuyor, yine 'Mayki' bırak hüznü şarkıya eşlik et modunda bizi teselli etmeyi başarıyor.
Yönetmen: Kenny Ortega
Tür: Belgesel

Konak
Altı üniversite öğrencisi ödev yapmak uğruna yola çıkar, tabii bakım yaptırmayı hiç akıl ettirmedikleri için otomobilleri bozulur ve bir konakta mahsur kalırlar... Konudan da anlaşılacağı gibi bildik gençlik korku filmi klişeleri üzerine inşa edilmiş bir yapım var karşımızda. Lakin film buna rağmen, korku gerilimden çok iyi bir komedi potansiyeli taşıyor.
Yönetmen: Cem Akyoldaş
Oyuncular: Almeda Abazi, Kerem Fırtına, Sevil Uyar, Paşhan Yılmazel, Damla Debre, Ogün Kaptanoğlu, Öykü Akay, Melahat Abbasova, Gökhan Çelebi
Tür: Gençlik, korku

Kolpaçino
Öyle sert bir mafya filmi beklentiniz olmasın; Kolpaçino bir mafya komedisi. Biraz ticari kaygılarla kotarılmış, Şafak Sezer'in performansına bel bağlayan film vasatı aşamıyor. Lakin beklentinizi düşük tutarsanız tebessüm etme şansınız olabilir!
Yönetmen: Atıl İnaç
Oyuncular: Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Hakan Ural, Ali Sürmeli, Ali Çatalbaş
Tür: Komedi

Korku (Dread)
Haftanın diğer korku filmi... Bu filmde yine öğrenci gençler başrolde... Onların ödevi ise insanların en çok nelerden korktuğunu araştırmak. Tabii bu araştırmanın pek de sağlıklı sonuçlar vermediğini tahmin edebilirsiniz. Gençler işte, kanları kaynıyor!
Yönetmen: Anthony DiBlasi
Oyuncular: Jackson Rathbone, Shaun Evans, Hanne Steen, Laura Donnelly
Tür: Korku

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24