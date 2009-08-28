Sinemalarda bu hafta

Duygusal komedi 'Günışığı Temizleme
Şirketi', animasyon 'Mavi Fil' ve gerilim serisinin 3 boyutlu olarak
gösterime giren son filmi 'Son Durak 4' vizyonda...
Bu hafta gösterime üç yeni film girdi. Duygusal komedi 'Günışığı
Temizleme Şirketi', animasyon 'Mavi Fil' ve gerilim serisinin 3 boyutlu
olarak gösterime giren filmi 'Son Durak 4' vizyonda...
Günışığı Temizleme Şirketi
Christine
Jeffs'in yönettiği ve Amy Adams, Emily Blunt, Alan Arkin ile Jason
Spevack'ın oynadığı 'Günışığı Temizleme Şirketi/ Sunshine Cleaning',
hayatın zorluklarıyla cebelleşen bir aileyi anlatıyor.
Bu
duygusal komedi türündeki 'Günışığı Temizleme Şirketi'nde, iki kız
kardeşin büyüğü Rose, çocuğunu tek başına büyüten bir annedir. Küçüğü
Nora ise yetişkinlikten kaçmak için her şeyi dener. Birlikte Rose'un
oğlu Oscar'a bakarlar, babalarını da beladan uzak tutmaya çalışırlar
ama geçinebilmek için çalışmaları gerekir.
Geçimlerini
suç mahallerini temizleyerek sağlayan iki kız kardeş, işleri önce
yüzlerine bulaştırsalar da bu alanda kendilerine bir isim yapmayı
başarırlar. Ancak sorunları, geçmişlerinden gelen bir olayla birleşince
''Günışığı Temizlik Şirketi''nin geleceği tehlikeye düşer.
Mavi Fil
Kompin
Kemgumnird'in yönettiği ve Timuçin Esen, Ozan Güven ve Ezgi Mola'nın
seslendirdiği animasyon film ''Mavi Fil/ The Blue Elephant'ın orijinal
seslendirmesini Jeremy Redleaf, Carl Reiner, Thomas Sharkey, Martin
Short gibi dünya yıldızları yaptı.
Senaryosu
Amraporn Pandinthong ve Evan Spiliotopoulos'a ait filmin kahramanı Khan
Kluay, kayıp babasını bulmak için yolculuğa çıkan genç bir fildir. Bu
yolculuğunda dostluk, cesaret ve fedakarlık gibi anlamlı şeyler
öğrenir. Yeni keşfettiği kavramların aslında babasının ruhuyla ona
geçmiş olduğunu ve içinde var olduğunu fark eder. Bir arada yaşamayı
öğrendiği insanlarla filler arasındaki ilişkiyi anlar. Son Durak 4 - 3D
''Ölümü
atlatamazsın'' teması üzerine oluşturulan korku serisinin dördüncü
filmi olan ''Final Destination 4/Son Durak 4'' üç boyutlu olarak
vizyona girdi.
David
R. Ellis'in yönettiği, senaryosu Eric Bress'e ait filmin başrollerini
Bobby Campo, Shantel Vansanten, Nick Zano, Haley Webb ve Mykelti
Williamson paylaşıyor. Serisinin
son ama 3 boyutlu ilk filmi olan ''Son Durak 4''ün konusu ise şöyle:
''Nick ve arkadaşları, hafta sonunda araba yarışı izlemeye giderler. Bu
sırada Nick, yarışın yapıldığı stadyumda çok büyük bir kaza meydana
geldiğini, insanların öldüğünü ve stadyumun izleyicilerin üzerine
yıkıldığını görür. Nick, bu gördüklerinin birazdan yaşayacakları bir
felaket olduğunu fark ederek, 12 kişiyi kendisi ile birlikte stadyumdan
çıkmaya ikna eder ve böylece kazadan kurtulmuş olurlar ama ölüm yarım
kalan işini bitirmek için geri döner. Stadyum kazasından kurtulanları
çok daha korkunç kazalar beklemektedir.''