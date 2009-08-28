Sinemalarda bu hafta





Duygusal komedi 'Günışığı Temizleme Şirketi', animasyon 'Mavi Fil' ve gerilim serisinin 3 boyutlu olarak gösterime giren son filmi 'Son Durak 4' vizyonda...

Bu hafta gösterime üç yeni film girdi. Duygusal komedi 'Günışığı Temizleme Şirketi', animasyon 'Mavi Fil' ve gerilim serisinin 3 boyutlu olarak gösterime giren filmi 'Son Durak 4' vizyonda...

Günışığı Temizleme Şirketi

Christine Jeffs'in yönettiği ve Amy Adams, Emily Blunt, Alan Arkin ile Jason Spevack'ın oynadığı 'Günışığı Temizleme Şirketi/ Sunshine Cleaning', hayatın zorluklarıyla cebelleşen bir aileyi anlatıyor.

Bu duygusal komedi türündeki 'Günışığı Temizleme Şirketi'nde, iki kız kardeşin büyüğü Rose, çocuğunu tek başına büyüten bir annedir. Küçüğü Nora ise yetişkinlikten kaçmak için her şeyi dener. Birlikte Rose'un oğlu Oscar'a bakarlar, babalarını da beladan uzak tutmaya çalışırlar ama geçinebilmek için çalışmaları gerekir.

Geçimlerini suç mahallerini temizleyerek sağlayan iki kız kardeş, işleri önce yüzlerine bulaştırsalar da bu alanda kendilerine bir isim yapmayı başarırlar. Ancak sorunları, geçmişlerinden gelen bir olayla birleşince ''Günışığı Temizlik Şirketi''nin geleceği tehlikeye düşer.



Mavi Fil

Kompin Kemgumnird'in yönettiği ve Timuçin Esen, Ozan Güven ve Ezgi Mola'nın seslendirdiği animasyon film ''Mavi Fil/ The Blue Elephant'ın orijinal seslendirmesini Jeremy Redleaf, Carl Reiner, Thomas Sharkey, Martin Short gibi dünya yıldızları yaptı.

Senaryosu Amraporn Pandinthong ve Evan Spiliotopoulos'a ait filmin kahramanı Khan Kluay, kayıp babasını bulmak için yolculuğa çıkan genç bir fildir. Bu yolculuğunda dostluk, cesaret ve fedakarlık gibi anlamlı şeyler öğrenir. Yeni keşfettiği kavramların aslında babasının ruhuyla ona geçmiş olduğunu ve içinde var olduğunu fark eder. Bir arada yaşamayı öğrendiği insanlarla filler arasındaki ilişkiyi anlar.