Sinemalarda bu hafta

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Kültür-Sanat

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Duygusal komedi 'Günışığı Temizleme Şirketi', animasyon 'Mavi Fil' ve gerilim serisinin 3 boyutlu olarak gösterime giren son filmi ...

28 Ağustos 2009 03:00


Duygusal komedi 'Günışığı Temizleme Şirketi', animasyon 'Mavi Fil' ve gerilim serisinin 3 boyutlu olarak gösterime giren son filmi 'Son Durak 4' vizyonda...


 Bu hafta gösterime üç yeni film girdi. Duygusal komedi 'Günışığı Temizleme Şirketi', animasyon 'Mavi Fil' ve gerilim serisinin 3 boyutlu olarak gösterime giren filmi 'Son Durak 4' vizyonda...

  Günışığı Temizleme Şirketi
Christine Jeffs'in yönettiği ve Amy Adams, Emily Blunt, Alan Arkin ile Jason Spevack'ın oynadığı 'Günışığı Temizleme Şirketi/ Sunshine Cleaning', hayatın zorluklarıyla cebelleşen bir aileyi anlatıyor.

Bu duygusal komedi türündeki 'Günışığı Temizleme Şirketi'nde, iki kız kardeşin büyüğü Rose, çocuğunu tek başına büyüten bir annedir. Küçüğü Nora ise yetişkinlikten kaçmak için her şeyi dener. Birlikte Rose'un oğlu Oscar'a bakarlar, babalarını da beladan uzak tutmaya çalışırlar ama geçinebilmek için çalışmaları gerekir.

Geçimlerini suç mahallerini temizleyerek sağlayan iki kız kardeş, işleri önce yüzlerine bulaştırsalar da bu alanda kendilerine bir isim yapmayı başarırlar. Ancak sorunları, geçmişlerinden gelen bir olayla birleşince ''Günışığı Temizlik Şirketi''nin geleceği tehlikeye düşer.


  Mavi Fil
Kompin Kemgumnird'in yönettiği ve Timuçin Esen, Ozan Güven ve Ezgi Mola'nın seslendirdiği animasyon film ''Mavi Fil/ The Blue Elephant'ın orijinal seslendirmesini Jeremy Redleaf, Carl Reiner, Thomas Sharkey, Martin Short gibi dünya yıldızları yaptı.

Senaryosu Amraporn Pandinthong ve Evan Spiliotopoulos'a ait filmin kahramanı Khan Kluay, kayıp babasını bulmak için yolculuğa çıkan genç bir fildir. Bu yolculuğunda dostluk, cesaret ve fedakarlık gibi anlamlı şeyler öğrenir. Yeni keşfettiği kavramların aslında babasının ruhuyla ona geçmiş olduğunu ve içinde var olduğunu fark eder. Bir arada yaşamayı öğrendiği insanlarla filler arasındaki ilişkiyi anlar.

  Son Durak 4 - 3D

''Ölümü atlatamazsın'' teması üzerine oluşturulan korku serisinin dördüncü filmi olan ''Final Destination 4/Son Durak 4'' üç boyutlu olarak vizyona girdi.

David R. Ellis'in yönettiği, senaryosu Eric Bress'e ait filmin başrollerini Bobby Campo, Shantel Vansanten, Nick Zano, Haley Webb ve Mykelti Williamson paylaşıyor.

Serisinin son ama 3 boyutlu ilk filmi olan ''Son Durak 4''ün konusu ise şöyle: ''Nick ve arkadaşları, hafta sonunda araba yarışı izlemeye giderler. Bu sırada Nick, yarışın yapıldığı stadyumda çok büyük bir kaza meydana geldiğini, insanların öldüğünü ve stadyumun izleyicilerin üzerine yıkıldığını görür. Nick, bu gördüklerinin birazdan yaşayacakları bir felaket olduğunu fark ederek, 12 kişiyi kendisi ile birlikte stadyumdan çıkmaya ikna eder ve böylece kazadan kurtulmuş olurlar ama ölüm yarım kalan işini bitirmek için geri döner. Stadyum kazasından kurtulanları çok daha korkunç kazalar beklemektedir.''

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