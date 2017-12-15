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Kültür-Sanat

Sinemadan Çıkmış İnsan: 11. Palto Film Günleri başlıyor

18 Aralık günü başlayacak festivalin açılışı Fikret Reyhan'ın yönettiği 'Sarı Sıcak' ile yapılacak

15 Aralık 2017 21:31

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde her yıl kış aylarında sinemaseverlerle buluşan Palto Film Günleri’nin 11.’si, 18 Aralık’ta başlıyor. 

18-23 Aralık tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu’da 11’incisi gerçekleşecek Palto Film Günleri’nde Türkiye’de ve yurt dışından 12 filmin gösterimi yapılacak. Ayrıca, bazı filmlerin gösterimlerinin ardından film ekibinin katıldığı söyleşiler de gerçekleşecek.

Film günleri, bu yıl açılışı Fikret Reyhan’ın yönetmenliğini yaptığı Sarı Sıcak’la yapacak. Filmin ardından yönetmen Reyhan ve filmin oyuncuları Mehmet Özgür ve Aytaç Uşun ile söyleşi de gerçekleşecek.

Ayrıca, “93 Yazı, Tutku Oyunu, Djam, Have a Nice Day, Sevgisiz, Jüpiterin Uydusu, Kalp Atışı Dakikada 120, Benim Varoş Hikayem, Kar, Thelma, Blue” filmleri de 11. Palto Film Günleri’nde sinemaseverlerle buluşacak.

Onur Ünsal’ın oynadığı ve Erkan Can’ın seslendirdiği Palto Film Günleri tanıtım filmini Engin Erden yönetti. Yapımcılığını Mesut Tasasız, görüntü yönetmenliğini Firar Güney Kayran üstlenirken, filmin müziğini de Jingehouse’dan Burak Ekinil yaptı.

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