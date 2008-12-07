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Sinemadaki en iyi fahişe Müjde Ar'dır

"En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Köse, gelmiş geçmiş en iyi fahişe rolünü oynayan kişinin Müjde Ar olduğunu söyledi.

07 Aralık 2008 02:00

"En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Nursel Köse, "Orada Neler Oluyor"a ilginç bir açıklama yaptı.

Fatih Akın'ın "Yaşamın Kıyısında" filmindeki Yeter rolüyle 2007'de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Nursel Köse, "Orada Neler Oluyor"a ilginç bir açıklama yaptı.

Nursel Köse, "O role hazırlanmak için iki şey yaptım. Almanya, Bremen'deki fahişelerin yaşadığı bir sokakta iki hafta kaldım. Ama en çok da Müjde Ar'ın filmlerini izleyerek fahişe rolüme hazırlandım. Bence hem Türk hem de dünya sinemasında gelmiş geçmiş en iyi fahişeyi oynayan oyuncu Müjde Ar'dır. Bu ödülü kazanmamda büyük katkısı vardır. Hayat kadınını oynamak isteyen herkes benim gibi Müjde Ar'ı izlemeli. Üzerine tanımam" dedi.

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