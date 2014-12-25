Sinemada tartışma; 'reklamlar uzun' tepkisine 'dünyada da böyle' cevabı

Sinema salonlarında, film öncesi gösterilen reklamların süresi seyircinin eleştirisine neden oluyor. 2 saatlik bir filmin süresi reklam ve arayla 3 saate yaklaşınca, sinema işletmecileri ve izleyiciler arasında “reklam” tartışmaları yaşanmaya başladı. İzleyiciler "süre abartılı" derken işletmeciler “dünyada da böyle” diyor.

Yaklaşık 60 milyon bilet ile 2014’te izleyici rekorunu kıran sinema salonlarında filmlerden önce, kimi zaman 40 dakikaya kadar uzayan reklamlar sinemaseverlerden eleştiri alıyor.

Ceyhun Kuburlu'nun Hürriyet'teki haberine göre, ortalama 2 saatlik bir filmin süresinin reklam ve arayla 3 saate yaklaşması sinema salonlarında birçok tartışmanın yaşanmasına neden oluyor.

Tüketiciler “zoraki reklam” adını verdikleri uygulamaya isyan ederken, sinema işletmeleri “Tüm dünya ile aynı standartları uyguluyoruz. Film başlamadan önce reklam süresi 28 dakika. 10 dakikalık arada 5 dakika reklam veriyoruz” savunmasını yapıyor. İşletmeciler reklam gösterimi yapmadan sinema salonlarına yatırımın güç olacağına dikkat çekiyor.

Süreler neden arttı

350’ye yakın yeni filmin gösterime girdiği 2014’ün son günlerinde sinema sektörü altın çağını yaşamaya başladı. Sinema salonlarının cirosu 650 milyon liraya, izleyici sayısı da 60 milyona yaklaştı. Sektörün hızlı büyümesi reklam pastasına da yansıdı. Sinema salonlarında normal dönemlerde fragmanlar dışında 6-7 dakika arasında olan reklamlar bir anda 32 dakikaya çıktı. Özellikle büyük salonlarda ve hasılatı yüksek filmlerde izleyici tepki gösterdi. Bu durum geçtiğimiz hafta gösterime giren “Hobbit” filminde zirve yaptı. Bazı salonlarda seyircilerin reklamların kesilip filmin başlaması için alkışla protestoda bulunması dikkat çekti. Seyirciler özellikle izlemeye geldikleri filmin tanıtımının da reklamlar arasında yer almasına tepki gösterdi.

Filme geç giriyorlar

Reklamların uzunluğu seyircilerin kendi arasında da tartışmaya neden oluyor. Reklamların uzunluğu nedeniyle filme geç giren seyircilerin sayısının artması ve film saatinden yaklaşık 30 dakika sonra salonlara toplu halde yönelmeleri filme saatinde giren seyircilerin tepki göstermesine neden oluyor.

Dünya sineması ile aynı standartta

Sinema salonlarının son iki aydır yüzde 100 dolu olduğunu anlatan Mars Sinema Group Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Yıldırım, reklam sürelerinin dünya standardında olduğunu söyledi. Yıldırım, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sinemalar her zaman böyle yoğun reklam almıyor. Normal dönemlerde 6-7 dakika olan reklamlar yüksek sezonda yüzde 100 kapasiteye ulaşıyor. Toplam reklam süresi 28 dakika. Ancak bu Türkiye’ye özel uygulama değil. Dünyada standart neyse aynısını uyguluyoruz. Reklam olmadan sinema sektörünün büyümesi ve yatırım yapması zor.”