Sinemada 'soğuk savaş' dönemi: Rusya, Tom Cruise'un oynayacağı ilk uzay filmi için rakip oldu

Son yıllarda uzaya olan ilginin artması, film sektörü ile birlikte NASA ve SpaceX gibi uzay şirketlerini de harekete geçirdi. SpaceX'in, başrolünde Tom Cruise'un oynayacağı ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilecek uzay filmini açıklamasının ardından bir hamle de Rusya'dan geldi. Rusya uzay filmi yarışına dahil olmak için en az Tom Cruise kadar ünlü bir oyuncu aramaya başladı.

Ünlü oyuncu Tom Cruise, uzayda çekilecek ilk film için Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile bu yılın başlarında bir anlaşma sağladı. Tom Cruise ve filmin yönetmeni Doug Liman'ın, Ekim 2021'de Axiom Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğa çıkacağı açıklanmıştı.

Rusya ilk uzay filmi için rakip oldu

Rusya ve ABD arasında yeni bir tür uzay yarışı başladı. İki ülke, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilecek ilk film için rekabet edecek. Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos ve ülkenin en büyük TV kanalı Channel One, ABD'nin Tom Cruise hamlesine karşı kendi hamlesini yaptı. Rus yetkililer, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda çekilecek ilk film için uzaya ünlü bir aktör fırlatmayı planlıyor.

Roscosmos ve Channel One, en az Tom Cruise kadar ses getirecek bir aktör için şimdiden arayışa girdi.

Gelen bilgilere göre Rusya, uzaydaki ilk film için bir kadın başrol oyuncusu arıyor. Rus genel yapımcı Alexey Trotsyuk, "Dünya'dan uzaya fırlatılabilecek, ardından zorlu uzay şartlarına dayanabilecek ve sıfır yer çekiminde en karmaşık çekim zorluklarının üstesinden gelebilecek bir kadın oyuncu arıyoruz" dedi.

Rusya, seçtiği kadın başrol oyuncusunu tıpkı bir kozmonot gibi eğitecek. Aynı zamanda seçilecek kişinin atletik olması, yüksek öğrenim görmesi ve sabıka kaydının olmaması gerekecek.