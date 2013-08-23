Sinemada bu hafta hangi filmler var?

Robert Redford'un yönettiği ve başrolünü üstlendiği "Geçmişin Sırları", üç boyutlu animasyon filmi "Uçaklar"la birlikte bu hafta 5 yeni film gösterimde.

'Geçmişin sırları'

Neil Gordon'un aynı adlı romanından uyarlanan "Geçmişin Sırları" filmi, 30 yıl boyunca kimliğini gizlemeyi başaran eski bir teröristin, bir gazetecinin gerçek kimliğini ortaya çıkarması üzerine yaşadıklarına odaklanıyor.

Gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda usta aktör ve yönetmen Robert Redford bulunuyor.

ABD yapımı filmde, Robert Redford, Susan Sarandon ve Brendan Gleeson gibi isimler izleyici karşısına çıkıyor.

'Bu aşk fazla sürmez'

"Bu Aşk Fazla Sürmez" filmini, "Brüno" ve "Borat" filmleriyle tanınan Dan Mazer yazıp yönetti.

Rose Byrne, Simon Baker, Jason Flemyng, Minnie Driver, Stephen Merchant gibi isimlerin rol aldığı komedi türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Nat ve Josh, bir partide tanıştıklarından bu yana zıt kişiliklere sahip olmalarına rağmen, son derece mutlu bir beraberlik yaşayan bir çifttir. Oldukça başarılı bir kariyere sahip olan Nat, bu başarısını daimi kılmak için azimle çalışmakta, bir yazar olan Josh ise başarıya ulaşabilmek için sürekli mücadele etmektedir. Karakter farklılıklarına rağmen ilişkilerini yürüten çift, sonunda evlenme kararı alır. Ancak bu karar başta aileleri olmak üzere, arkadaşlarını ve yakın çevrelerini olumsuz düşüncelere sevk eder. Hayatlarındaki herkes Nat ve Josh'un bu evliliği bir yıldan fazla sürdüremeyeği konusunda emindir. Nat ve Josh, eski sevgililerinin cazibesine ya da çekici müşterilerinin karizmasına karşı savaşıp evliliklerinin birinci yıl dönümüne ulaşmak zorundadır."

'Şeytan tohumu'

Danimarkalı yönetmen Ole Bornedal imzası taşıyan ve başrollerinde Jeffrey Dean Morgan ve Kyra Segwick'in yer aldığı "Şeytan Tohumu" filmi, izleyiciyle buluşacak.

Korku ve gerilim türündeki filmde, genç bir kızın aldığı antika kutudan çıkan eski çağlara ait bir ruhun kölesi olması ve ailesinin kendisini bu ruhun elinden kurtulması için verdiği mücadele anlatılıyor.

'Büyükler 2'

İlki 2010'da çekilen "Büyükler 2" filmi, Adam Sandler ve arkadaşlarını tekrar bir araya getirdi.

Filmde, Adam Sandler'a, Kevin James ve Chris Rock eşlik ederken yönetmen koltuğunda bir kez daha Dennis Dugan yer aldı.

Lenny ve Roxanne'in çocuklarıyla ailelerinin eski evine taşınarak sakin bir hayata kavuşmayı planladığı komedi türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Çocuklukları aynı kasabada geçen ve ardından yolları ayrılan arkadaş grubu, yıllar sonra buraya geri dönerek yeniden biraraya geliyor. Kahramanları, büyüdüklerine inanmadıkları çocuklarıyla zorlu bir sınav bekliyor. Okulların son günü, büyükler için unutulmayacak kötü sürprizlerle şekillenirken çocuklarından aldıkları şaşırtıcı derslerle sona eriyor."

'Uçaklar'

Disney'in macera dolu üç boyutlu animasyon filmi "Uçaklar", çocukları sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

"Arabalar" filmlerinin ardından "Uçaklar"ın rengarenk dünyasının da sinemaseverlerin beğenisine sunulduğu filmin yönetmenliğini Klay Hall üstlendi.

Türkçe dublaj kadrosunda ünlü isimlerin yer aldığı film, hava yarışçısı olarak mücadele etme hayali kuran kasaba uçağı "Dusty"nin hikâyesini konu alıyor.