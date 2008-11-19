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Bilim / Teknoloji

Sinemada 3 boyut fırtınası yaklaşıyor!

Üç boyutlu görüntü tekniği yaklaşık 7 yıl içinde standart hale gelerek tüm sinemalara uygulanacak.

19 Kasım 2008 02:00

En büyük Hollywood stüdyolarından biri olan Dreamworks'ün Genel Müdürü Jeffrey Katzenberg, Singapur'da düzenlenen 4 günlük üç boyutlu film festivalini açış konuşmasında, "5 ila 7 yıl içinde bütün filmler üç boyutlu olacak. Herkesin üç boyutlu gözlüğü olacak. Üç boyutlu gözlükler bir moda ürünü haline gelecek, modayı belirleyecek" dedi.

Hollywood'un en büyük çizgi film stüdyosu Disney ise gelecek üç yıl içinde, üç boyutlu 17 film çekmeyi planlıyor.

Sinema perdelerine milyarlarca dolarlık yatırım

Bunun yanı sıra sinema perdelerinin önce sayısal, sonra da üç boyutlu hale getirilmesi planlanıyor. Bu planları hayata geçirmek, milyarlarca dolarlık yatırım gerektiriyor.

Üç boyutlu filmlerin izlenebilmesi için, buna uygun sinema perdesi ya da TV ekranı gerekiyor. Halen ABD'deki 30 bin sinema perdesinden yaklaşık 1400'ü üç boyutlu film göstermeye uygunken, ABD dışında bütün dünyada üç boyutlu film gösterilebilen perde sayısı 700 civarında.

Sinema sahipleri ise özellikle ekonomik krizin ortasında normal perdelerini üç boyutlu filme uygun perdelerle değiştirmek için yatırım yapma konusunda çekimser davranıyor.

Üç boyutlu film festivaline en azından 2017'ye kadar ev sahipliği yapma sözü veren Singapur ise, Asya'da üç boyutlu film teknolojisinde lider olmayı amaçlıyor.

Singapur hükümeti, gelecek 2 yıl içinde üç boyutlu film çekimi, çekim sonrası işlemler, eğitim tesis ve teknolojilerine 10 milyon dolar yatıracak.

Hologram filmler

Dreamworks'ün Genel Müdürü Jeffrey Katzenberg, üç boyutlu film teknolojisine gelecek 20 yılda yapılacak yatırımların, sonunda hologram filmlerin önünün açılabileceğini belirtti.

Sinema sahneleri ve televizyon ekranlarındaki teknolojik gelişmenin ne kadar başında olunduğunu, ses kaydındaki gelişmelerle karşılaştırarak anlatan Katzenberg, "Ses kaydında vinilden 8 izli kayda, oradan kasete, CD'ye ve sayısal kayda geçtik. Düz ekran filmler, bu aşamalarda vinil ses kaydına denk düşüyor"
dedi.

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