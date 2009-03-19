Sinemacıların telif sorunları tartışılacak

Sinemaya emek verenlerin özellikle televizyon ekranlarındaki tekrar yayınlardan doğan telif haklarını elde edebilmeleri amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sinema sektörünün temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon kuruldu.



Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Birleşik Oyuncular Meslek Grubu (BİROY) adlı oluşumun çatısı altında bir araya gelmek üzere çalışmalar yapan sanatçılar ile sektör temsilcilerinin geçtiğimiz aylarda kendisini ziyaret ettiklerini anımsattı.



Sanatçıların kabulde sorunlarını aktardıklarını ve telif hakları konusunda yaptıkları çalışmayla ilgili proje sunduklarını anlatan Günay, Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün de proje üzerinde çalıştığını kaydetti.



Telif haklarının toplu olarak elde edilebilen, toplandıktan sonra da ilgililere dağıtılabilen bir yöntemle kullanılabildiğini belirten Günay, şöyle konuştu:

“Bunu müzik meslek grupları yapabildi. Yapımcılar, yorumcular, eser sahipleri, kendi örgütlerini kurdular ve haklarını elde etme konusunda bir mesafe kat ettiler. Fakat öteki sanat dallarında biraz daha geriden bir takip süreci yaşanıyor. Şimdi sinema alanında da böyle bir girişim var.



Oyuncular, bir meslek örgütü kurdular, biz de elimizden geldiği kadar yol gösterip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncular, yapımcılar, yönetmenler, bu meslek birliklerini oluşturdukları zaman sinema eserlerinin çoğaltılması konusunda doğacak haklarını almaları daha da kolaylaşacak. Biz de bunu destekliyoruz.”



Komisyonda TRT de var



Aralarında Zafer Algöz, Erkan Can, Nejat İşler, Ali Sürmeli, Güven Kıraç, Ragıp Savaş, Olgun Şimşek ve Hatice Aslan gibi ünlü sanatçıların da bulunduğu BİROY temsilcilerinin ziyaretinin ardından televizyon ekranlarında tekrar yayınlardan doğan telif haklarının elde edilebilmesi amacıyla Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldı.



Dizi film ve sinema filmi tekrarlarından ortaya çıkan telif haklarıyla ilgili çalışmaya destek veren TRT yöneticileri de bu konuda sinema meslek birliklerinin temsilcileriyle bir toplantı yaptı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema sektörü temsilcileri tarafından konuyu değerlendirmek üzere komisyon oluşturuldu. TRT temsilcilerinin de yer aldığı bu komisyon, ''yayınlardan doğan bu hakların takibinin nasıl yapılabileceğini, ortalama değerlerin ne olabileceğini ve mekanizmanın nasıl işleyeceğini'' değerlendiren bir çalışma gerçekleştirecek.



Bu çalışmanın sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırlanacak raporu sinema sektörü temsilcileri ile bu konuda telif hakkı ödemeye sıcak bakan TRT'ye bildirecek.



Sanatçılar ile sinema sektörü temsilcileri, televizyonlarda ilk gösterimlerin ardından dizi ya da sinema filmlerinin tekrar ekrana gelmesinden doğan bütün yayınlarda yapımcı, senarist ve oyunculara telif hakkı ödenmesi talebinde bulunmuştu. (AA)

