Sinemacıların telif sorunları için komisyon kuruluyor

Sinemaya emek verenlerin özellikle televizyon ekranlarındaki tekrar yayınlardan doğan telif

haklarını elde edebilmeleri amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sinema

sektörünün temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon oluşturuldu.





Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AA’ya yaptığı açıklamada,

Birleşik Oyuncular Meslek Grubu (BİROY) adlı oluşumun çatısı altında bir araya

gelmek üzere çalışmalar yapan sanatçılar ile sektör temsilcilerinin geçtiğimiz

aylarda kendisini ziyaret ettiklerini anımsattı.





Sanatçıların kabulde sorunlarını aktardıklarını ve telif hakları

konusunda yaptıkları çalışmayla ilgili proje sunduklarını anlatan Günay, Telif

Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün de proje üzerinde çalıştığını kaydetti.

Telif haklarının toplu olarak elde edilebilen, toplandıktan sonra da

ilgililere dağıtılabilen bir yöntemle kullanılabildiğini belirten Günay, şöyle

konuştu:





"Bunu müzik meslek grupları yapabildi. Yapımcılar, yorumcular, eser

sahipleri, kendi örgütlerini kurdular ve haklarını elde etme konusunda bir mesafe

kat ettiler. Fakat öteki sanat dallarında biraz daha geriden bir takip süreci

yaşanıyor. Şimdi sinema alanında da böyle bir girişim var.

Oyuncular, bir meslek örgütü kurdular, biz de elimizden geldiği kadar yol

gösterip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncular, yapımcılar, yönetmenler,

bu meslek birliklerini oluşturdukları zaman sinema eserlerinin çoğaltılması

konusunda doğacak haklarını almaları daha da kolaylaşacak. Biz de bunu

destekliyoruz."



KOMİSYONDA TRT DE YER ALDI



Alınan bilgiye göre, aralarında Zafer Algöz, Erkan Can, Nejat İşler, Ali

Sürmeli, Güven Kıraç, Ragıp Savaş, Olgun Şimşek ve Hatice Aslan gibi ünlü

sanatçıların da bulunduğu BİROY temsilcilerinin ziyaretinin ardından televizyon

ekranlarında tekrar yayınlardan doğan telif haklarının elde edilebilmesi amacıyla

Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldı.

Dizi film ve sinema filmi tekrarlarından ortaya çıkan telif haklarıyla

ilgili çalışmaya destek veren TRT yöneticileri de bu konuda sinema meslek

birliklerinin temsilcileriyle bir toplantı yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema sektörü temsilcileri tarafından

konuyu değerlendirmek üzere komisyon oluşturuldu. TRT temsilcilerinin de yer

aldığı bu komisyon, "yayınlardan doğan bu hakların takibinin nasıl

yapılabileceğini, ortalama değerlerin ne olabileceğini ve mekanizmanın nasıl

işleyeceğini" değerlendiren bir çalışma gerçekleştirecek.

Bu çalışmanın sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırlanacak raporu

sinema sektörü temsilcileri ile bu konuda telif hakkı ödemeye sıcak bakan TRT'ye

bildirecek.

Sanatçılar ile sinema sektörü temsilcileri, televizyonlarda ilk

gösterimlerin ardından dizi ya da sinema filmlerinin tekrar ekrana gelmesinden

doğan bütün yayınlarda yapımcı, senarist ve oyunculara telif hakkı ödenmesi

talebinde bulunmuştu.



TİYATROLARA YAPILAN YARDIMLAR



Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak özel tiyatroları da desteklediklerini

ve bu desteğin oranının önceki yıllara göre yüzde 60 oranında artırıldığını ifade

eden Bakan Günay, 2007 yılındaki ödemelerin ertelendiğini anımsattı.

Daha sonra 2007-2008 sezonuna ait bu yardımı 2008 yılının Dünya Tiyatro

Günü'ne yetiştirdiklerini belirten Günay, "Sonra 2008-2009 sezonu için de yardım

miktarını yüzde 60 oranında artırarak, tiyatroculardan oluşan bir komitenin

katkısıyla gerçekleştirdik" dedi.

Yardım yaptıkları dönemle ilgili herhangi bir itiraz ya da tartışmanın

meydana gelmediğine işaret eden Günay, "Anadolu'da amatör alanları daha çok

desteklemek gibi yeni bir arayış içindeyim" diye konuştu. Günay, özel

tiyatrolara yapılan destekle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı amatör tiyatroları Anadolu'dan bulduk, çıkardık. Devletin yardım

ettiğini bile bilmeyen, gerçekten amatör, günlük hayatı içinde gidip işinde,

gücünde ekmeğinde çalışan, akşam da bir heves olarak, bir ruh olarak gidip sanat

etkinliklerinde, tiyatro faaliyetlerinde görev almaya çalışan Anadolu'dan esnaf,

çiftçi, memurların kurduğu tiyatrolar var. Bu yıl bunları bulduk ve yardım

yaptık. Bunu geliştirmeye çalışacağız.

Esas itibarıyla devletin amatör girişimleri daha çok desteklemesi

gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu tür amatör girişimlere daha çok yardım

etmeyi hedefliyoruz ve Anadolu sathına bunları daha çok yaymaya çalışacağız.

Amatör girişimlere daha çok katkı sağlamaya çalışacağız."

