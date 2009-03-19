Sinemacıların telif sorunları için komisyon kuruluyor

Sinemaya emek verenlerin özellikle televizyon ekranlarındaki tekrar yayınlardan doğan telif
haklarını elde edebilmeleri amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı ve sinema
sektörünün temsilcilerinin yer aldığı bir komisyon oluşturuldu.
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, AA’ya yaptığı açıklamada,
Birleşik Oyuncular Meslek Grubu (BİROY) adlı oluşumun çatısı altında bir araya
gelmek üzere çalışmalar yapan sanatçılar ile sektör temsilcilerinin geçtiğimiz
aylarda kendisini ziyaret ettiklerini anımsattı.
Sanatçıların kabulde sorunlarını aktardıklarını ve telif hakları
konusunda yaptıkları çalışmayla ilgili proje sunduklarını anlatan Günay, Telif
Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nün de proje üzerinde çalıştığını kaydetti.
Telif haklarının toplu olarak elde edilebilen, toplandıktan sonra da
ilgililere dağıtılabilen bir yöntemle kullanılabildiğini belirten Günay, şöyle
konuştu:
"Bunu müzik meslek grupları yapabildi. Yapımcılar, yorumcular, eser
sahipleri, kendi örgütlerini kurdular ve haklarını elde etme konusunda bir mesafe
kat ettiler. Fakat öteki sanat dallarında biraz daha geriden bir takip süreci
yaşanıyor. Şimdi sinema alanında da böyle bir girişim var.
Oyuncular, bir meslek örgütü kurdular, biz de elimizden geldiği kadar yol
gösterip onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Oyuncular, yapımcılar, yönetmenler,
bu meslek birliklerini oluşturdukları zaman sinema eserlerinin çoğaltılması
konusunda doğacak haklarını almaları daha da kolaylaşacak. Biz de bunu
destekliyoruz."
KOMİSYONDA TRT DE YER ALDI
Alınan bilgiye göre, aralarında Zafer Algöz, Erkan Can, Nejat İşler, Ali
Sürmeli, Güven Kıraç, Ragıp Savaş, Olgun Şimşek ve Hatice Aslan gibi ünlü
sanatçıların da bulunduğu BİROY temsilcilerinin ziyaretinin ardından televizyon
ekranlarında tekrar yayınlardan doğan telif haklarının elde edilebilmesi amacıyla
Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü tarafından bir çalışma başlatıldı.
Dizi film ve sinema filmi tekrarlarından ortaya çıkan telif haklarıyla
ilgili çalışmaya destek veren TRT yöneticileri de bu konuda sinema meslek
birliklerinin temsilcileriyle bir toplantı yaptı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sinema sektörü temsilcileri tarafından
konuyu değerlendirmek üzere komisyon oluşturuldu. TRT temsilcilerinin de yer
aldığı bu komisyon, "yayınlardan doğan bu hakların takibinin nasıl
yapılabileceğini, ortalama değerlerin ne olabileceğini ve mekanizmanın nasıl
işleyeceğini" değerlendiren bir çalışma gerçekleştirecek.
Bu çalışmanın sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, hazırlanacak raporu
sinema sektörü temsilcileri ile bu konuda telif hakkı ödemeye sıcak bakan TRT'ye
bildirecek.
Sanatçılar ile sinema sektörü temsilcileri, televizyonlarda ilk
gösterimlerin ardından dizi ya da sinema filmlerinin tekrar ekrana gelmesinden
doğan bütün yayınlarda yapımcı, senarist ve oyunculara telif hakkı ödenmesi
talebinde bulunmuştu.
TİYATROLARA YAPILAN YARDIMLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak özel tiyatroları da desteklediklerini
ve bu desteğin oranının önceki yıllara göre yüzde 60 oranında artırıldığını ifade
eden Bakan Günay, 2007 yılındaki ödemelerin ertelendiğini anımsattı.
Daha sonra 2007-2008 sezonuna ait bu yardımı 2008 yılının Dünya Tiyatro
Günü'ne yetiştirdiklerini belirten Günay, "Sonra 2008-2009 sezonu için de yardım
miktarını yüzde 60 oranında artırarak, tiyatroculardan oluşan bir komitenin
katkısıyla gerçekleştirdik" dedi.
Yardım yaptıkları dönemle ilgili herhangi bir itiraz ya da tartışmanın
meydana gelmediğine işaret eden Günay, "Anadolu'da amatör alanları daha çok
desteklemek gibi yeni bir arayış içindeyim" diye konuştu. Günay, özel
tiyatrolara yapılan destekle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bazı amatör tiyatroları Anadolu'dan bulduk, çıkardık. Devletin yardım
ettiğini bile bilmeyen, gerçekten amatör, günlük hayatı içinde gidip işinde,
gücünde ekmeğinde çalışan, akşam da bir heves olarak, bir ruh olarak gidip sanat
etkinliklerinde, tiyatro faaliyetlerinde görev almaya çalışan Anadolu'dan esnaf,
çiftçi, memurların kurduğu tiyatrolar var. Bu yıl bunları bulduk ve yardım
yaptık. Bunu geliştirmeye çalışacağız.
Esas itibarıyla devletin amatör girişimleri daha çok desteklemesi
gerektiğini düşünüyorum. Onun için bu tür amatör girişimlere daha çok yardım
etmeyi hedefliyoruz ve Anadolu sathına bunları daha çok yaymaya çalışacağız.
Amatör girişimlere daha çok katkı sağlamaya çalışacağız."