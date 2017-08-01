Sinemacılardan 'Altın Portakal' tepkisi: Bu tarihi hatadan ivedilikle dönülmelidir!

Antalya Film Festivali ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, festivalin 53 yıldır yapılan ulusal yarışma bölümünün sonlandırıldığını duyurmasının ardından sinema dernek ve örgütleri bir açıklama yayınladı. Kendilerinden habersiz alınan bu karara tepki gösteren sinema dernek ve örgütleri, "Binlerce üyesiyle, tüm sinema meslek örgütleri, en köklü ulusal yarışmamız olan ve tarihinde göz aydınlığı olan nice önemli sinemacının keşfedilmesine imkan sunan Altın Portakal ulusal film yarışmasının yok edilmesi kararına karşıdır. Bu tarihi hatadan ivedilikle dönülmelidir" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 54'üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Antalya Film Festivali'nde 'ulusal film yarışma kategorisi' geçtiğimi günlerde kaldırılmıştı. Festivalin tek dalda, uluslararası film yarışması bölümüyle devam edeceği açıklanmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Film Festivali'nde "Ulusal Yarışma" kategorisinin kaldırılmasına yöneltilen eleştirilere tepki göstermüşti. "Haklı olduğunu" iddia eden Türel, kararını "Birkaç sene sonra “Menderes haklı çıktı” diyeceksiniz. Korkaklar devrimci olmuyor. Devrim niteliğinde cesur bir adım atıyoruz" ifadesiyle savunmuştu.

Evrensel'de yer alan habere göre, kararı basından öğrenmelerinin manidar bir durum olduğunu dile getiren imzacı kurumlar “Festivalin basın toplantısında dile getirilen ‘ulusal ile uluslararası yarışma birleştirilmiştir’ yaklaşımı gerçekle bağdaşmamaktadır. Festivalin uluslararası yarışmasında bugüne kadar zaten yerli film gösterilmekteydi. Uzun lafın kısası 53 yıldır sürdürülen ulusal yarışma kaldırılmıştır” dedi.

Ulusal yarışmanın kaldırılmasıyla festivalde yer alan ve desteklenen projelerin seyirciyle buluşma şansının da kalmadığını belirten açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Binlerce üyesiyle, tüm sinema meslek örgütleri, en köklü ulusal yarışmamız olan ve tarihinde göz aydınlığı olan nice önemli sinemacının keşfedilmesine imkan sunan Altın Portakal ulusal film yarışmasının yok edilmesi kararına karşıdır. Bu tarihi hatadan ivedi olarak dönülmesi için gerekli adımların atılmasını talep etmekteyiz. Gerekli adımlar atılmadığı takdirde bu konudaki ortak sesimizi koruyarak ve yükselterek devam ettireceğimizin bilinmesini isteriz.”

Açıklama ve çağrı metninin altına şu kurumlar imza attı: Belgesel Sinemacılar Birliği, Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı, Film Yapımcıları Meslek Birliği, Film Yönetmenleri Derneği, Sanat Yönetmenleri Derneği, Senaryo ve Diyalog, Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Senaryo Yazarları Derneği, Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği, Sinema Oyuncuları Meslek Birliği, Sinema Reklam Dizi ve TV Programı Çalışanları Sendikası, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği, Türk Sinema Vakfı, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı.