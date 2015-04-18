Sinemacılar sansüre karşı yürüdü: Bu daha fragman film yeni başlıyor

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Kültür Merkezi önünde buluşan sinema emekçileri, sinema yazarları, sinemaseverler, PKK mensuplarının kamplardaki yaşamını anlatan Bakur adlı belgeselin gösteriminin engellenmesinin ardından "Sansüre karşı özgür sinema" yürüyüşü gerçekleştirdi.

Fransız Kültür Merkezi’nden Atlas Sineması’na yapılan yürüyüşte “Bu daha fragman film yeni başlıyor”, “Filmi durdurma sansürü durdur”, “Sansür mü? N’ayır, n’olamaz” sloganları atıldı. Yürüyüş sonrası sanat üzerindeki tüm baskıların kaldırılması, filmlerin özgürce izleyiciyle buluşması ve festivallerin bağımsızca var olabilmesi için mücadele çağrısı yapıldı.

Meslek örgütleri sansüre karşı birleşti

Evrensel’de yer alan habere göre, eyleme Sinema Emekçileri Sendikası, Oyuncu Sendikası, Sinema Yazarları Derneği, Türkiye Görüntü Yönetmenleri Derneği, Sinema Televizyon Sendikası, Yeni Sinema Hareketi, İşçi Filmleri Festivali, Documentarist İstanbul Belgesel Günleri, Hangi İnsan Hakları? Film Festivali, Emek Bizim İstanbul Bizim ve Gökyüzü Oyuncuları destek verdi.

Yönetmen Önder Çakar, Kazım Öz, Emin Alper, oyuncu Menderes Samancılar, Rıza Kocaoğlu, Rıza Akın, Defne Halman ve Vildan Atasever de yürüyüşe katılan sinemacılar arasındaydı.

Eser işletme belgesi zorunluluğu kaldırılmalı

Galatasaray Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan oyuncu Defne Halman “Önümüzdeki dönemde, filmlerin ve festivallerin çok daha büyük engellemelerle karşılaşma olasılığı yüksek görülüyor. Bizler, sansüre imkan tanıyan açık ya da örtük bütün uygulamaların bir an evvel kaldırılması için bütün gücümüzle mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz” dedi. Kültür Bakanlığını “Bakur” filminin özgürce gösterilmesi için gerekli adımları atmaya davet eden Halman, “Sansüre karşı verilecek uzun soluklu mücadelenin ilk adımı olarak, festival gösterimlerindeki Eser İşletme Belgesi zorunluluğunun acilen kaldırılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yönetmen Kazım Öz de açıklamayı Kürtçe okudu

Yürüyüşün ardından Beşiktaş Abbasağa Parkında yapılacak “Yollara Düştük” belgesel gösteriminin ve sansür konulu forumun duyurusu yapıldı.