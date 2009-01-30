Sinemacılar Günay'la buluştu

Birleşik Oyuncular Meslek Grubu (BİROY) adı altında bir araya gelen sinema oyuncuları, dün Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ı ziyaret etti.



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, kendisini ziyarete gelen Birleşik Oyuncular Meslek Grubu (BİROY) adı altında bir araya gelen sinema oyuncularına teşekkür ederek, "Sizin emeğiniz sayesinde Türk seyircisi çok daha fazla sinemaya gitmeye başladı'' açıklamasında bulundu



Birleşik Oyuncular Meslek Grubu (BİROY) adı altında bir araya gelen sinema oyuncuları, Kültür ve Turizm Bakanı Günay'ı ziyaret etti.



Günay'ın makamında gerçekleşen kabulde sinema oyuncuları Zafer Algöz, Erkan Can, Nejat İşler, Ali Sürmeli, Güven Kıraç, Ragıp Savaş, Olgun Şimşek, Derya Durmaz ile Hatice Aslan hazır bulundu.



Günay, bu sırada, Oscar ödüllerinde ''En İyi Yabancı Film'' dalında adaylık konusunda 9 film arasına giren, ancak adaylığı elde eden 5 filmden biri olamayan ''Üç Maymun'' isimli yapımın başrol oyuncusu Hatice Aslan'a, ''İlk dokuza girmek de güzel. Tebrik ediyorum'' dedi.



Sözlerine, sanatçılara hitaben, ''Sizi böyle bir arada görmek Ankara basını için de çok ilgi çekici oldu. Arkadaşlara, 'niye bu kadar kalabalıksınız?'"diye sordum. 'İstanbul, kültür-sanat ortamı olarak daha renkli. Bizim için de ilgi çekici oldu bu ziyaret' dediler. Onun için de hoş oldu bu ziyaret'' diyerek başlayan Günay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Son yıllarda sinema alanında büyük atılımların gerçekleştirildiğine işaret eden Bakan Günay, ''Emeğinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizin emeğiniz sayesinde Türk seyircisi çok daha fazla sinemaya gitmeye başladı'' dedi.



Türkiye'de 36 milyon seyircinin Türk filmlerine gittiğini ve bunun Türk Sineması'nın başarısı olduğunu vurgulayan Günay, uluslararası alanda da 90'ı aşkın ödül alındığını, bunların sürmesinin herkesin ortak dileği olduğunu söyledi.



''Bu başarılar artarak sürerken, sizin de tabii verdiğiniz emeğin karşılığını almak gibi bir hakkınız var'' diyen Günay, düşünce emeğini önemseyen bir insan olduğunu ve bu alanda çalışmalara büyük önem verdiğini kaydetti.



Fikri haklar konusunda toplumsal bilinç eksikliğinin bulunduğunu sık sık dile getirdiğini anımsatan Kültür ve Turizm Bakanı Günay, kol gücüyle verilen emeğin daha fazla farkına varıldığını, oysa fikri emek konusunda aynı duyarlılığın gösterilmediğini belirtti. Günay, hırsızlık malı bir kurşun kalem olduğunda onun çalınmış sayıldığını, ancak bir müzik ya da sinema eseri çoğaltıldığında ''fikri hak hırsızlığının'' farkına varılmadığını kaydetti.



Fikri hakların elde edilmesi hususunda gayretlerde bulunduklarını ve 8-10 yıldır süren bazı sorunlarda sonuçlar aldıklarını da ifade eden Ertuğrul Günay, ''Ancak, asıl bir toplumsal bilinç yüksekliğine ihtiyacımız var. Biz kamu olarak elimizden geldiği kadar gayret gösteriyoruz. Ama bu alanda çalışanların örgütlenmesi, kendi haklarını savunma konusunda bir araya gelmesi ve işbirliği yapması hep beraber işimizi kolaylaştırır düşüncesindeyim'' diye konuştu.



''Alaylı-mektepli ayırt etmeyeceğiz''



Kabulde konuşan oyuncu Zafer Algöz de Türkiye'de sinema oyuncularının örgütlenmesinde bir eksikliği tespit ettiklerini ve BİROY çatısı altında bir araya gelmeye karar verdiklerini söyledi.



Amaçlarının sinema sektöründe emek veren kişileri, ''alaylı-mektepli ayırt etmeden'' buluşturmak olduğunu vurgulayan Algöz, sinemaya yıllarını vermiş, ancak maddi yokluklar içinde sıkıntılar çeken emekçilerin de haklarını savunmayı hedeflediklerini belirtti. Algöz, ''Televizyon sahiplerinin, tekrar yayınlarda müzisyenlere gösterdikleri hassasiyeti oyunculara da göstermesini beklemek ve dilemek en doğal hakkımızdır'' dedi.



Kuruluş aşamasının ardından İstanbul'da Şehir Tiyatroları başta gelmek üzere sektörde emek veren sanatçıları, oyuncu dernekleri ile sosyal kuruluşları bu meslek birliğinin çatısı altında buluşturmayı hedeflediklerini de anlatan Algöz, AB normlarına uygun, Avrupa'daki meslek birliği örgütleriyle paralel çalışacak bir çağdaş yapılanma içine girmek için bir araya geldiklerini söyledi. Algöz, ''Bu konuda bize manevi ve maddi açıdan desteklerinizi bekliyoruz. Yeni bir kuruluş olduğumuzdan İstanbul'da bir binamızın olması da yapılanmamız açısından önemli'' dedi.



Oyuncu Derya Durmaz ise sinema alanında uluslararası toplantılara katıldıklarını, Türkiye'de sinema oyuncularının bir meslek birliğinin olmamasının Avrupalı meslektaşlarını şaşırttığını belirtti. Durmaz, bununla beraber bu konuda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın birliğin kurulması hususunda kendilerine destek vermesinin ve telkinde bulunmasının da olumlu bir gelişme olarak Avrupalı sinemacıların dikkatini çektiğini söyledi.



''Allah nazardan saklasın, yakaladık''



Kültür ve Turizm Bakanı Günay, sanatçıları dinledikten sonra, aralarında dayanışma, ''arayış ve bakış birliğinin'' bulunduğunun dışarıdan bakıldığında görüldüğünü belirtti.



Bakanlığa ziyaretine gelen bir sanatçının kendisine plaket takdim ettiğini ve o sırada gelen Rusya Devlet Başkanı'nın kültür işleri özel görevlisinin plaketi gördüğünü aktaran Günay, ''Bana, 'Kültür insanları sizin ülkenizde Kültür ve Turizm Bakanı'na teşekkür ediyor mu? Onu yakaladınız mı?' dedi. 'Allah nazardan saklasın, yakaladık' dedim'' diye konuştu.



Sinema alanında sanatçıların örgütlenerek emeklerinin karşılığını alması yönünde böylece ortak bir çalışmanın başladığını ve buna gereken desteği vereceklerini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Günay, şunları kaydetti:



''Uluslararası yapımcıları ülkemize getirme konusunda bir çalışmamız var. Çünkü ben sinemanın en kitlesel, etkileyici ve kalıcı bir sanat dalı olduğuna çok inanıyorum. Müzik de çok kalıcı bir sanat dalı ama sinema göze de hitap ettiği için çok etkileyici ve ülke tanıtımlarının çok önem taşıdığı bir çağda, Türkiye gibi turizmde de ilk kümede olan bir ülkenin sinemaya daha fazla önem vermesi ve artık kendi alanını, imkanlarını, toprağını uluslararası yapımcıları da çekebilecek bir çekiciliğe kavuşturması gerekiyor.



Biz bu alanda bir çalışma yapıyoruz ve Maliye Bakanlığı ile bir görüşme eşiğindeyiz. Bunu da eğer bu yıl içinde bir ortak noktaya taşıyabilirsek, bu yasayı bu yasama dönemi kapanmadan parlamentoya getireceğiz ve uluslararası yapımcıların da Türkiye'ye gelip bizim konularımıza dönük bizim toprağımızda filmler çekmesini ve böylece de Türkiye Sineması'nın çok daha uluslararası hale gelmesini sağlamaya çalışacağız.''



Bakan Günay, daha sonra kabule katılan sinema oyuncularıyla fotoğraf çektirdi.



(AA)

