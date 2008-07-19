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Kültür-Sanat

Sinemacılar, 'Çocuk Gelinler'e karşı

Alman ve Türk sinemacılar, erken evlilik sorununa dikkat çekmek için "Çocuk Gelinler" projesi kapsamında iki kısa film çekiyor.

19 Temmuz 2008 03:00

Alman ve Türk sinemacılar, erken evlilik sorununa dikkat çekmek için "Çocuk Gelinler" projesi kapsamında iki kısa film çekiyor.

ANKARA - Birleşmiş Milletler’in Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşın altındaki bireylerin evlenmesi “çocuk evliliği” kapsamına giriyor. Avrupa Birliği de bu soruna dikkat çekmek amacıyla “Çocuk Gelinler” projesini hayata geçirdi. Alman ve Türk sinemacıları biraraya getiren proje kapsamında Damla Köle’nin “Meme” ve Dennis Todoroviç’in “Nefes Al, Alma, Nefes al” filmlerinin çekimlerine Ankara’da başlandı.

Çekimlerde kendi iradesi dışında evlendirilen çocuk yaştaki kadınların “dilsizleştirilen” hikayeleri, kısa filme dönüştürülüyor. Filmler, küçük yaşta evlendirilen kadınların yitirilmiş çocukluklarına duyduğu özlemi dile getirmekle kalmıyor, erken evliliğin bir insan hakları ihlali olduğuna da satır aralarında dikkat çekiyor.

Filmler, Türkiye’deki Uçan Süpürge Film Festivali ile Dortmund ve Köln uluslararası Film Festivallerinde gösterime girecek.



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