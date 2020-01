Sinemacı Paul Mazursky öldü

Kalp yetmezliğine bağlı akciğer ödeminden can verdiği bildirilen Paul Mazursky aktör olarak Stanley Kubrick, Richard Brook ve Brian de Palma'nın filmlerinde oynadı. 1960'ların sonunda rejisör ve senarist olarak kamera arkasına geçti.

Aralarında "An Unmarried Woman" (1978), "Down and Out in Beverly Hills" (1986) ve "Enemies, A Love Story" (1989) gibi filmlerin de bulunduğu çok sayıda yapıma imza attı. Beş kez Oscar Ödülü'ne aday gösterildi.

Ukrayna'dan göçen Yahudi bir aileye mensup Mazursky'un "yıldızı" geçen yıl Hollywood'un ünlü Şöhretler Kaldırımı'na (Walk of Fame) eklendi.

Sinemacı Mel Brooks, Mazursky'nin ölümüyle ilgili yayınladığı mesajda, "Amerikan sinemasının Fellinisi idi. Onu çok özleyeceğim" dedi.