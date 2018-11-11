Sinema zinciri, sahte e-postalarla 19 milyon Euro dolandırıldı

Fransa merkezli uluslararası sinema salonları zinciri ve yapım şirketi Pathe'nin Hollanda'daki temsilciliğinin, sahte elektronik posta mesajları yoluyla 19,2 milyon euro dolandırıldığı ortaya çıktı.

Pathe'nin Paris'teki merkez yönetiminden gönderilmiş gibi görünen sahte bir e-postayla Hollanda'daki şirketten yurtdışındaki bir satın alma işlemi için acil nakit talep edildi.

Hollanda yönetiminden, ellerindeki nakit parayı kısa sürede isteyen dolandırıcılar, yazdıkları e-postada rakip firmaların haberi olmaması için bu havaleden kimseye söz edilmemesini istedi.

Sahte mesajda, Fransa'daki merkezle yazışmaların sadece e-posta yoluyla yapılması ve zorunlu olmadıkça şirket satın alma ve havale konusunda konuşulmaması istendi.

Hollanda'daki Pathe yönetimi tarafından geçen mart ayında önce 800 bin euro, ardından 2,5 milyon ve 11 milyonluk iki ayrı havale yapıldı. Hollanda'daki şirket, dolandırıcılara 3 hafta içinde 19,2 milyon euro para gönderdi.

Merkezden gelen "Elinizdeki parayı ne yaptınız" sorusuyla ortaya çıktı

Bir süre sonra nakit sıkıntısı çeken Hollanda yönetimi, Paris'teki ana merkezden para istedi. Fransa'daki yöneticilerin, "Elinizdeki parayı ne yaptınız?" diye sorması üzerine olay aydınlandı.

Hollanda'nın sahte elektronik posta mesajları ve dolandırıcılara gönderilen havale belgelerini merkeze göndermesi üzerine, şirketin dolandırıcılık kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Şirket, Hollanda'daki CEO ile finans müdürünün işine son verdi. Ancak finans müdürü, işten çıkarılmasının haksızlık olduğunu belirterek dava açtı.

Mahkeme bu hafta, Pathe'nin işten çıkardığı finans müdürünün haklı olduğuna karar verdi. Mahkemeye göre, yolsuzluk dikkat çekmeyecek kadar iyi planlanmış ve fark edilmesi zor bir olay. Bu nedenle mahkeme, Pathe'nin, yıl sonuna kadar finans müdürünün maaşını ödemesine karar verdi.

Polisin, sahte elektronik posta dolandırıcılığı ile ilgili araştırmayı sürdürdüğü belirtildi