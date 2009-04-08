Sinema YouTube'dan izlenir

İnternet üzerinden video izlemenin gündelik bir aktivite olması sonunda Sinema devlerinden olarak Sony Pictures'ı harekete geçirdi.



YouTube'un video paylaşım sitesi fonksiyonunun yanında büyük film stüdyolarının yasal dağıtım kanalı olma yolundaki adımları 2008'in Kasım ayında MGM'in tam uzunluktaki filmlerinin bir kısmını YouTube üzerinde yayınlayacağını duyurmasıyla duyulmaya başlamıştı.



CNET'in yayınladığı bir rapora göre, YouTube'un izleyici kitlesinden yararlanmak ve site üzerinde korsan yayınları yerine lisanslı yayınlarının yer almasını isteyen firmalar kervanına Sony Pictures da katıldı. Son olarak Disney Grubuna ait ESPN, ABC gibi firmaların tanıtım yayınlarının YouTube üzerinden paylaşılacağı açıklanmıştı.



CNET internet bilgi portalinin haberine göre, Sony Pictures, uzun metrajlı sinema filmlerinin YouTube üzerinden yayınlanabilmesi için işbirliğine sıcak bakıyor. Anlaşmanın içeriğinden sızan bilgilere göre ilk etapta 15 kadar Sony Pictures lisanslı filmi YouTube içeriğine eklenmesi gündemde.



YouTube, her ne kadar dünyanın en popüler video paylaşım sitesi olsa da, içeriğinde bulunan yasadışı gösterimler nedeniyle açılan telif davaları, reklam modelinin yeteri kadar gelir getirememesi ve içeriğin tamamiyle ücretsiz sunulması gibi sebeplerden sahibi Google'a henüz arzu ettiği geliri getiremiyor.



YouTube, 2009 yılı içinde reklam gelirlerinin 500 milyon dolar düşeceğini tahmin ediyor. Bu farkı kapatmak için film stüdyoları ile yapılan anlaşmaların önemi büyük. YouTube'un sahibi olan Google, sinema filmlerinin yasal biçimde yayınlanabilmesi için geliştirilecek gelir modellerinin sitenin kar etmesi yolunda birçok engeli aşacağını düşünüyor.

