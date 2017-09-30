T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Sinema yazarlarından Altın Koza tahminleri...

"Ahmet Mümtaz Taylan, Daha'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında favori gösteriliyor"

30 Eylül 2017 16:02

Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller bu akşam (30 Eylül 2017) düzenlenecek törenle sahiplerini buluyor. Sinema yazarları Altın Koza'da ödülleri için tahminde bulundu. 

Hiçbir filmin açık ara öne çıkamadığı festivalde Erden Kıral başkanlığındaki jürinin ödülleri nasıl paylaştıracağı merak konusu. Ödüller hakkında çeşitli tahminlerde bulunulurken Ahmet Mümtaz Taylan, Daha'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında favori gösteriliyor. Gazete Duvar sinema yazarlarına tahminlerini sordu. İşte hafta boyunca festivali takip eden sinema yazarlarının jüriden gelecek ödüllere dair tahminleri.

Şenay Aydemir

Film: İşe Yarar Bir Şey

Semih KaplanoğluYönetmen: Semih Kaplanoğlu (Buğday)

Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)

Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)

Yılmaz Güney Ödülü: Daha


Uğur Vardan

Film: Daha

Yönetmen: Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

Demet Evgar - Sofra SırlarıKadın Oyuncu: Demet Evgar (Sofra Sırları)

Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)

Yılmaz Güney Ödülü: Kar

Burak Göral

Film: İşe Yarar Bir Şey

Yönetmen: Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)

Kadın Oyuncu: Demet Evgar (Sofra Sırları)

Ahmet Mümtaz TaylanErkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)

Yılmaz Güney Ödülü: Daha

Gökşen Aydemir

Film: Buğday

Yönetmen: Semih Kaplanoğlu (Buğday)

Hazar Ergüçlü - KarKadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)

Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)

Yılmaz Güney Ödülü: Daha


Berke Göl

Film: Kar

Emre YeksanYönetmen: Emre Yeksan (Körfez)

Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)

Hayat Van EckErkek Oyuncu: Hayat Van Eck (Daha)

Yılmaz Güney: İşe Yarar Bir Şey

Hasan Cömert

Film: Körfez

Yönetmen: Körfez (Emre Yeksan)

Kadın Oyuncu: Demet Evgar (Sofra Sırları)

Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)

Yılmaz Güney: Daha

ETİKETLER

Altın Kozasinema yazarlarıtahminödülhaberAhmet Mğmtaz TaylanHazar ErgüçlüDemet EvgarhabrKarDahaHayat Van Eckİşe Yarar Bir ŞeyEmre YeksanKörfezSofra SırlarıBuğdayPelin EsmerSemih Kaplanoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24