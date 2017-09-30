Sinema yazarlarından Altın Koza tahminleri...

Adana Altın Koza Film Festivali'nde ödüller bu akşam (30 Eylül 2017) düzenlenecek törenle sahiplerini buluyor. Sinema yazarları Altın Koza'da ödülleri için tahminde bulundu.
Hiçbir filmin açık ara öne çıkamadığı festivalde Erden Kıral başkanlığındaki jürinin ödülleri nasıl paylaştıracağı merak konusu. Ödüller hakkında çeşitli tahminlerde bulunulurken Ahmet Mümtaz Taylan, Daha'daki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında favori gösteriliyor. Gazete Duvar sinema yazarlarına tahminlerini sordu. İşte hafta boyunca festivali takip eden sinema yazarlarının jüriden gelecek ödüllere dair tahminleri.
Şenay Aydemir
Film: İşe Yarar Bir Şey
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu (Buğday)
Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)
Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)
Yılmaz Güney Ödülü: Daha
Uğur Vardan
Film: Daha
Yönetmen: Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)
Kadın Oyuncu: Demet Evgar (Sofra Sırları)
Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)
Yılmaz Güney Ödülü: Kar
Burak Göral
Film: İşe Yarar Bir Şey
Yönetmen: Pelin Esmer (İşe Yarar Bir Şey)
Kadın Oyuncu: Demet Evgar (Sofra Sırları)
Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)
Yılmaz Güney Ödülü: Daha
Gökşen Aydemir
Film: Buğday
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu (Buğday)
Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)
Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)
Yılmaz Güney Ödülü: Daha
Berke Göl
Film: Kar
Yönetmen: Emre Yeksan (Körfez)
Kadın Oyuncu: Hazar Ergüçlü (Kar)
Erkek Oyuncu: Hayat Van Eck (Daha)
Yılmaz Güney: İşe Yarar Bir Şey
Hasan Cömert
Film: Körfez
Yönetmen: Körfez (Emre Yeksan)
Kadın Oyuncu: Demet Evgar (Sofra Sırları)
Erkek Oyuncu: Ahmet Mümtaz Taylan (Daha)
Yılmaz Güney: Daha