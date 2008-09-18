Sinema Yazarları Derneği Ödülü, belgesel filmlere

"5. Uluslararası Bodrum Film Festivali" başladı

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SİYAD Eleştirmenler Ödülü'ne, `Sütlü Çikolata', `3 Saat', `Bu Ne Güzel Demokrasi', `Son Kumsal', `Lilit'in Kardeşleri', `Alamet-i Üstüvane', `Kurbağa Sesiyle Uyanmak', `Shej', `Gölün Kadınları' aday gösterildi. Referans Gazetesi yazarı Şenay Aydemir, Alt Yazı Dergisi Yazarı Senem Aytaç, Empire Türkiye Dergisi Yazarı Olkan Özyurt'un jüri üyeliğini yaptığı değerlendirmede Can Candan'ın yönettiği `3 Saat' isimli belgesel ile Belmin Söylemez, Berke Baş, Haşmet Topaloğlu, Somnur Vardar'ın yönettikleri `Bu Ne Güzel Demokrasi' adlı film ödüle layık görüldü.Ödüle hak kazanan filmler, Bodrum Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen törenle açıklandı. Alt Yazı Dergisi Yazarı Senem Aytaç, ödüle layık görülen iki filminde Türkiye'nin sürekli gündeminde olan demokrasi ve eğitim konularını ön plana çıkardığına dikkati çekti. Aytaç, her iki filminde kollektif bir bilinçle Türkiye'nin önde gelen sorunlarına yaklaşması, konu seçimleriyle önemli bir noktaya parmak basmanın ötesine geçip sinema dilinin biçimsel özelliklerini de hakkıyla kullanarak, dramatik bir yapı içerisinde bütünlüklü bir hikaye anlatmayı, yaratıcı ve incelikli bir biçimde gerçekleştirdikleri için ödüle layık görüldüğünü söyledi.Aytaç, ``3 Saat, üniversite sisteminin gençler üzerindeki etkilerini, gençlerin sınav sürecinde ve sonrasında yaşadıkları değişimleri göstermedeki başarısı, `Bu Ne Güzel Demokrasi' de siyasal yelpazenin farklı taraflarından adaylarla Türkiye'de siyaset yapma algısını gözler önüne sermesi ve demokratik eşitsizliklere dikkat çekişiyle ödülü haketti'' dedi.Referans Gazetesi Yazarı ve Sinema Eleştirmeni Şenay Aydemir, ticaret amacı gütmeyen belgesel filmlerin bu tür festivallerde ön plana çıktığını ve kendisini tanıtmayı başarabildiğini kaydetti. Türkiye'nin birçok yerinde hala belgesel filmlerin yerel yöneticiler tarafından yayınlanmaya değer görülmediğine dikkati çeken Aydemir, Bodrum'un belgesel filmin kalesi olma yolunda önemli bir adım attığını ifade etti. Aydemir, hiçbir ticari amaç gütmeyen çevre, doğa, gençlik, kültür ve eğitimi ön plana çıkaran bu tür filmlere yerel yöneticilerin, politikacıların, sivil topum örgütlerinin mutlaka sahip çıkması gerektiğini savundu. Tören sonunda Aytaç ve Aydemir ödül alan filmlerin yönetmenlerine, teşekkür edip, plaket verdi.