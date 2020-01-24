Sinema yargılanıyor: Bakur davası zaman çizelgesi

'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla yargılanan Bakur filmine yönelik davayı ve çevresindeki gelişmelerin aktarıldığı bir zaman çizelgesi hazırlandı.

Susma Platformu'ndan Kültigin Kağan Akbulut'un hazırladığı zaman çizelgesinde, Bakur filminin öncesinden başlanarak filmin yönetmenleri Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel'in 2019 yılındaki tutuklamalarına kadar giden süreç ele alındı.

'Terör örgütü propagandası' suçlamasıyla yargılanan Bakur filminin yönetmenleri Ertuğrul Mavioğlu ve Çayan Demirel 18 Temmuz Perşembe günü neredeyse üst sınırdan, 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kamuoyunda Bakur davası olarak bilinen dava bir yandan “örgüt propagandası” suçlamasıyla en yüksek ceza verilen davalardan biri. Ancak bir yandan da bir sinema filminin yargılandığı dava, sinema camiasının üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi asılı duruyor.

34’üncü İstanbul Film Festivali’nde eser işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle gösterilmeyen Bakur aynı zamanda sinema üzerindeki baskıyı da açığa çıkarmış oldu. Daha önce uygulanmayan eser işletme belgesi yönetmeliği tüm festivaller için zorunluluk haline geldi. Filmin avukatları şu an istinaf mahkemesine yaptıkları itirazın sonucunu bekliyor. Mavioğlu ve Çayan’ın dostları da hep bir ağızdan şu çağrıyı yapıyor: Sinema yargılanamaz!

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